В ходе обсуждения энергетики согласились с необходимостью создания отраслевых цепочек кооперации внутри макрорегиона и единого подхода при разработке конкретных технических решений для обеспечения технологического суверенитета в приоритетных отраслях Уральского федерального округа.

В 2023 году в России внедрена новая система планирования перспективного развития электроэнергетики, которая реализует единую техническую политику в электроэнергетической отрасли, направленную на обеспечение энергетической безопасности и устойчивого электроснабжения потребителей.

«Решения по импортозамещению должны также соответствовать единой технической политике для всех отечественных производителей, в том числе сферы малого и среднего бизнеса, что реализуемо только при непосредственном участии государства», – подчеркнул Генеральный директор филиала Системного оператора Единой энергетической системы – ОДУ Урала Владимир Павлов, информируя коллег о новой системе планирования.

В ходе встречи было отмечено, сегодня недостаточно технических решений по вытеснению импортного оборудования в виде готовых отдельных узлов, агрегатов и систем. Настало время преодолеть импортозависимость на уровне элементной базы – чипов, изоляционных материалов, механических деталей. Как следствие, необходимы единые стандарты импортозамещающей продукции и развертывание соответствующих промышленных линий, что является сферой государственного планирования.

Директор Института экономики УрО РАН, д.э.н. Юлия Лаврикова отметила, что формирование единой технической политики в сфере электроэнергетики обеспечит одно из необходимых условий для совместных усилий науки и производства в решении задач импортозамещения и, в дальнейшем - импортонезависимости. Ученый-экономист выразила уверенность:

«Совместное участие руководителей электроэнергетических и промышленных предприятий, проектных институтов, академической науки и высшей школы в создании отраслевых цепочек кооперации внутри макрорегиона с целью обеспечения энергобезопасности УФО, как одной из задач обеспечения технологического суверенитета страны даст ожидаемый синергетический эффект для экономического роста».

Заместитель директора Института экономики УрО РАН, доктор экономических наук, член-корреспондент РАН Виктория Акбердина представила разработанный Институтом экономики УрО РАН при поддержке Аппарата Полномочного представителя Президента РФ в УФО проект серии «круглых столов», посвященных решению задач по обеспечению энергетической безопасности Уральского федерального округа с целью защиты технологического суверенитета России.

В марте текущего года состоится первый «Круглый стол» по обсуждению проблем импортозамещения и импортозависимости оборудования и комплектующих в производственных сегментах электроэнергетики Уральского федерального округа, о мерах и механизмах государственной поддержки в их решении и, готовых к внедрению, технологиях уральской науки.