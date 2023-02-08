Октябрьские электрические сети ООО «Башкирэнерго» (дочерняя компания АО «БЭСК», входящего в АФК «Система») ведут массовое техприсоединение потребителей в Туймазинском районе. Особенно рост заметен в последние 5 лет. Если в 2018 году было присоединено 184 заявителя, то в 2022-м – уже 286, рост составил 55%. За последние 5 лет сотрудники Туймазинского РЭС ввели в строй 26 ТП, построили 22,58 км ВЛ 6-10 кВ и 42,12 км ВЛ 0,4 кВ.

В 10-километровой зоне от Туймазов находятся деревни, которые стали центрами технологического присоединения потребителей. Это Нуркеево, Каин-Елга, Зигитяк, Гафурово, Райманово, Агиртамак, Тюменяк, Дуслык, Исмаилово. Возле г. Октябрьского расположена д. Уязытамак, которая пользуется популярностью у будущих новоселов.

Туймазинские энергетики также активно занимаются техприсоединением социальной, коммунальной, дорожной, промышленной и сельскохозяйственной инфраструктуры. Так, в прошлом году к сетям подключили мечеть, несколько подростковых клубов, фельдшерско-акушерских пунктов, объектов газо- и водоснабжения, связи, телевидения. Подвели электроэнергию к нескольким крупным теплицам, ирригационным сооружениям, предприятиям малого и среднего бизнеса.

На снимке: техприсоединение потребителя в д. Каин-Елга Туймазинского района Башкирии.