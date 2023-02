Иркутский национальный исследовательский технический университет приглашает принять участие в научном семинаре «iPolytech seminar» по направлению «Энергетика». Первый в наступающем 2023 году семинар будет торжественно приобщен ко Дню Российской Науки. Предлагаемая для обсуждения тема: «Умные технологии будущих надёжных энергосистем для обеспечения устойчивого развития».

Интеграция силовой электроники в современные гибридные сети передачи и распределения переменного и постоянного тока изменяет динамику современных электроэнергетических систем (ЭЭС) что проводит к усложнению методов их эксплуатации, а также требует разработки новых подходов мониторинга, защиты и управления ЭЭС. Наличие современных интеллектуальных технологий, методов сбора и обработки больших данных и технологии компьютерных наук открыли новые направления для постановки и решения новых задач.

Доклад направлен ​​на обзор новых подходов к мониторингу, защите и управлению будущих энергетических систем, удовлетворяющих высоким требованиям к надежности. Особое внимание будет уделено трем флагманским крупномасштабным проектам, финансируемых Конкурсом сетевых инноваций Ofgem (Великобритания), проектами VISOR, EFCC и FITNESS. Также будут представлены новые подходы, основанные на науке о данных и оборудовании в циклическом тестировании с использованием цифрового симулятора реального времени (RTDS). Исследования проводятся в рамках проекта AMPaC, финансируемого Министерством образования и науки Российской Федерации.

Ключевой спикер: Владимир Терзия – дипломированный инженер, магистр, доктор инженерии, профессор в области электроэнергетических систем EPSRC Манчестерского университета (Великобритания), член СИГРЭ, IEEE, IET; магистр наук и доктор философии в области электротехники Белградского университета (г. Белград, Сербия); профессор Сколковского института науки и технологий (Центр энергетических технологий); заслуженный профессор Шаньдунского университета в Цзинане (Китай). Исследовательские интересы включают приложения для интеллектуальных сетей; WAMPAC; методы защиты энергосистемы; переходные процессы; приложения для анализа данных и цифровой обработки сигналов в энергосистемах. Scopus ID: 7004443467.

Профессор Владимир Терзия является главным редактором Международного журнала по электроэнергетике и энергетическим системам International Journal of Electrical Power & Energy Systems (https://www.sciencedirect.com/journal/international-journal-of-electrical-power-and-energy-systems/about/editorial-board), стипендиатом премии Фонда Александра фон Гумбольдта, членом IEEE и лауреатом Национальной премии дружбы (Китай).

К обсуждению приглашены: Самаркина Екатерина Владимировна (кандидат технических наук, доцент, заведующая кафедрой теплоэнергетики, директор института энергетики, член ученого совета), Сидоров Денис Николаевич (доктор физико- математических наук, профессор РАН, главный научный сотрудник ИСЭМ СО РАН, заведующий лабораторией промышленной математики БИ БРИКС), профессор Юн Ли, заместитель декана Колледжа электротехники и информатики Хунаньского университета и директор Инженерно-исследовательского центра технологий передачи и преобразования энергии при поддержке Министерства образования Китая, Чанша, КНР (Professor Yong Li, Vice Dean, College of Electrical and Information Engineering, Hunan University, and Director, Engineering Research Center of Power Transmission and Transformation Technology, supported by Ministry of Education, China), профессор Юнхуэй Сун, университет Хохай, Нанкин, КНР (Prof. Ph.D. Yonghui Sun, Hohai University, China), профессор Чжифан Ян, университет Чунцина, КНР (Prof. Ph.D. Zhifang Yang, Chongqing University), профессор Дечанг Янг, профессор факультета информатики и электротехники, Китайский сельскохозяйственный университет (Prof. Ph.D. Dechang Yang, China Agricultural University, Beijing, China), Айзенберг Наталья Ильинична (кандидат экономических наук, отдел электроэнергетических систем, ИСЭМ СО РАН), Крупенёв Дмитрий Сергеевич (кандидат технических наук, заведующий лабораторией надёжности топливо - и энергоснабжения ИСЭМ СО РАН), Суслов Константин Витальевич (доктор технических наук, профессор Национального исследовательского университета «МЭИ»), Томин Никита Викторович (кандидат технических наук, старший научный сотрудник, заведующий лабораторией управления функционированием электроэнергетических систем №43 ИСЭМ СО РАН), Федосов Денис Сергеевич (кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой электрических станций, сетей и систем), Шакиров Владислав Альбертович (кандидат технических наук, доцент, старший научный сотрудник лаборатории энергоснабжения децентрализованных потребителей ИСЭМ СО РАН), Шушпанов Илья Николаевич (кандидат технических наук, доцент Байкальского института БРИКС, заместитель руководителя Национального исследовательского комитета С1 «Планирование развития энергосистем и экономика» Российского национального комитета CIGRE, руководитель программы встроенного обучения между Иркутским Национальным Техническим Университетом и Шеньянским химико-технологическим университетом).

Рабочий язык — английский.

Дата проведения: 9 февраля 2023 года.

Время проведения: 14:00 – 17:00 по Иркутскому времени.

Место проведения: Точка кипения ИРНИТУ (зал Игошин).

Мероприятие можно посетить в дистанционном формате. Участие бесплатное.

Подключиться к трансляции можно по ссылке: https://us02web.zoom.us/j/86421610821?pwd=TWdGS0krVFdiSG1XTmFFNmpndkFidz09#success. Идентификатор конференции: 864 2161 0821. Код доступа: 304691.

Ссылка на трансляцию в YouTube: https://youtube.com/watch?v=sAORHo7RRN8&feature=youtu.be.

Контактное лицо: Екатерина Могилатова, специалист в сфере научной деятельности Аудитория Е–323, e-mail: mogilatova@ex.istu.edu, тел.: +7(3952)40-57-69; моб. 8-9500-77-83-68.