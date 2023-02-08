Совет директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» (далее – Компания) утвердил трехлетний Бизнес-план на 2023-2025 гг., а также рассмотрел пятилетний план на период до 2027 г.

Бизнес-план основан на обновленных прогнозах по макроэкономике и рынку электроэнергии с учетом имеющихся рисков.

Компания ожидает стабильный общий отпуск электроэнергии на уровне 20-21 ТВт*ч в год. Незначительное снижение отпуска газовыми электростанциями компенсируется постепенным увеличением отпуска ветроэнергетическими установками.

В соответствии с Бизнес-планом ожидается умеренный рост финансовых показателей Компании благодаря выходу Кольской ВЭС на полную мощность, росту цены КОМ, а также индексации регулируемых тарифов. Рост финансовых показателей будет сдерживаться ростом цен на газ, инфляцией постоянных затрат и поддерживающих инвестиций.

Чистый долг Компании продолжит увеличиваться в 2023-2024 гг. в связи с финансированием ранее начатых проектов модернизации. Снижение чистого долга ожидается начиная с 2025 г.

В связи с высокой долговой нагрузкой, создающей значительные риски для финансовой устойчивости Компании и ограничивающей потенциал ее развития и инвестиционную привлекательность, Совет директоров определил снижение долговой нагрузки в качестве приоритетной задачи финансовой политики. Согласно утвержденному Бизнес-плану, а также пятилетнему плану на период до 2027 года, весь свободный денежный поток Компании направляется на снижение долга.

В связи с изменением приоритетов финансовой политики Совет директоров принял решение воздерживаться от рекомендаций Общему собранию акционеров Компании касательно выплаты дивидендов до достижения оптимального уровня долговой нагрузки.

О компании ПАО «ЭЛ5-Энерго»

ПАО «ЭЛ5-Энерго» - российская генерирующая компания. Производственными филиалами ПАО «ЭЛ5-Энерго» являются три газовые станции - Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС, а также две ветроэлектростанции – Азовская ВЭС и Кольская ВЭС (первая очередь 170 МВт). Общая установленная мощность Общества составляет 5 909,9 МВт по выработке электроэнергии и 1 927 Гкал/ч по выработке тепла. Уставный капитал ПАО «ЭЛ5-Энерго» составляет 35 371 898 370 рублей и разделен на обыкновенные акции номиналом 1 рубль. Акции ПАО «ЭЛ5-Энерго» включены в котировальный список первого уровня ПАО «Московская биржа».