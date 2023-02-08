Росатом в конце 2023 года начнет запускать производство аккумуляторов в особой экономической зоне "Технополис Москва" для удовлетворения потребностей столицы, российской автопромышленности и энергетики. Об этом говорится в презентации для журналистов, которую представил во вторник генеральный директор ООО "Рэнера" (входит в топливную компанию Росатома ТВЭЛ) Александр Камашев.

"Двухэтапный ввод производства: линия по сборке модуля - III квартал 2023 года, автоматизированное производство - до конца года. Площадь производства - 6 тыс. квадратных метров, мощность - 320 МВт·ч", - говорится в презентации.

По словам Камашева, сегодня на промплощадке Московского завода полиметаллов запущена сборка батарей из модулей, а в технополисе Москва перейдут к изготовлению модулей.

"Это 60-метровая автоматизированная линия, в начале процесса загружаются ячейки и другие комплектующие, которые формируют модуль, и на выходе мы имеем готовый модуль с практически полной автоматизацией. Это серьезное, сложное производство, по сути, часть производства гигафабрики", - рассказал Камашев.

В декабре "Рэнера" запустила на Московском заводе полиметаллов производство батарей мощностью около 150 МВт·ч, что соответствует почти 2 тыс. тяговых батарей для электротранспорта. Проектная годовая мощность строящейся в настоящее время в Калининградской области гигафабрики составит 4 ГВт·ч. Предприятие с 2025 года сможет обеспечивать батареями 50 тыс. электромобилей в год.