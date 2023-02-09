Для мониторинга и управления энергообъектами важно унифицировать информационный обмен между предприятиями ТЭК, об этом рассказал Эдуард Шереметцев на конференции «CIM в России и мире».
По его словам, для того, чтобы упорядочить информационные потоки между предприятиями ТЭК, обеспечить высокое качество используемых ими данных, а также перейти на качественно новый уровень оперативно-диспетчерского управления энергосистемой необходимо создать единую цифровую среду.
Для достижения этой цели Системный оператор Единой энергосистемы разрабатывает общую информационную модель – CIM, которая позволит прикладному программному обеспечению обмениваться информацией об электрической сети.
«Создание единых подходов к передаче сложной информации между различными структурами, подразделениями, организациями – достаточно серьезная задача, важная для различных сфер энергетики, в том числе – для мониторинга и управления энергообъектами. Системный оператор Единой энергосистемы уже длительное время разрабатывает подходы по информационной интеграции на базе CIM и является лидером в России по созданию информационных моделей и стандартизации этого направления. Этот кропотливый процесс предусматривает учёт интересов всех участников ТЭК, чтобы решения по унификации информационного обмена были приемлемы для них и не вызывали дополнительных трудностей при ведении бизнеса», – сказал замминистра.
Участники конференции рассмотрели лучшие практики внедрения технологий на базе CIM на предприятиях ТЭК, обсудили отечественный и зарубежный опыт в этой сфере, а также рассмотрели основные направления развития информационной модели в электроэнергетике.
«Использование CIM в электроэнергетике предоставляет возможность эффективно интегрировать различные автоматизированные системы и упрощает управление энергообъектами вне зависимости от их технологических особенностей и производителя этих автоматизированных систем», – пояснил Эдуард Шереметцев.
Мы запустили подписку RusCable Плюс!
Это формат эксклюзивного экспертного контента, который будет доступен по подписной модели. Подписка - это личный выбор каждого!
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter