Для мониторинга и управления энергообъектами важно унифицировать информационный обмен между предприятиями ТЭК, об этом рассказал Эдуард Шереметцев на конференции «CIM в России и мире».

По его словам, для того, чтобы упорядочить информационные потоки между предприятиями ТЭК, обеспечить высокое качество используемых ими данных, а также перейти на качественно новый уровень оперативно-диспетчерского управления энергосистемой необходимо создать единую цифровую среду.

Для достижения этой цели Системный оператор Единой энергосистемы разрабатывает общую информационную модель – CIM, которая позволит прикладному программному обеспечению обмениваться информацией об электрической сети.

«Создание единых подходов к передаче сложной информации между различными структурами, подразделениями, организациями – достаточно серьезная задача, важная для различных сфер энергетики, в том числе – для мониторинга и управления энергообъектами. Системный оператор Единой энергосистемы уже длительное время разрабатывает подходы по информационной интеграции на базе CIM и является лидером в России по созданию информационных моделей и стандартизации этого направления. Этот кропотливый процесс предусматривает учёт интересов всех участников ТЭК, чтобы решения по унификации информационного обмена были приемлемы для них и не вызывали дополнительных трудностей при ведении бизнеса», – сказал замминистра.

Участники конференции рассмотрели лучшие практики внедрения технологий на базе CIM на предприятиях ТЭК, обсудили отечественный и зарубежный опыт в этой сфере, а также рассмотрели основные направления развития информационной модели в электроэнергетике.