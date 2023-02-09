Главгосэкспертиза одобрила проект модернизации Приморской ГРЭС

После проведения работ самая мощная тепловая электростанция Дальнего Востока сможет работать до 6,5 тыс. часов. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на модернизацию предприятия.



Приморская ГРЭС, расположенная в поселке Лучегорск, играет важную роль в энергосистеме Дальнего Востока России: ее выработка обеспечивает около половины потребления электроэнергии в Приморском крае. Правительственная комиссия по вопросам развития электроэнергетики в 2022 году одобрила состав работ по модернизации станции мощностью 1,5 ГВт для энергоснабжения Восточного полигона. В текущем состоянии она может работать максимум 4,5 тыс. часов при полной загрузке энергоблоков. Но фактически среднее число часов за последние годы не доходило до 4 тыс. из-за высокого процента аварийности и технического ограничения мощности.



Проектной документацией, рассмотренной Главгосэкспертизой, запланированы мероприятия по увеличению проектного числа часов использования установленной мощности Приморской ГРЭС до 6,5 тыс., что также позволит сформировать базу для экспорта электроэнергии и создания энергоемких производств.

«Модернизация объектов Приморской ГРЭС включает девять этапов. Проектными решениями в части генерирующих объектов предусмотрена замена и модернизация оборудования главного корпуса, сооружений топливоподачи 1-го и 2-го ввода, сооружений технического водоснабжения, топливно-транспортного хозяйства. Реализация проекта повысит надежность узловой точки энергогенерации Приморья, поспособствует развитию самого Лучегорска», – отметил Никита Супрунец, главный эксперт проекта Службы ГЭП по объектам производственного назначения Главгосэкспертизы России.

В том числе в рамках проекта реконструируют путь необщего пользования, который соединяет станции Угольную и Лучегорск Дальневосточной железной дороги, задействованные в транспортировке на Приморскую ГРЭС Бикинского и Павловского бурого угля. Таким образом будет обеспечена их работоспособность.



Проект реализуется при участии Правительства Приморского края в рамках утвержденного Правительством РФ «Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года».



Застройщик – АО «Кузбассэнерго». Генпроектировщик – ООО «УралТЭП».