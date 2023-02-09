Крупнейший поставщик нефтепродуктов на Юге России, Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области, инвестирует порядка 200 млрд рублей в строительство комплексов по производству моторного топлива. Об этом на пресс-конференции в четверг сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"У нас есть крупные проекты, которые определят, на мой взгляд, не только решение вопросов развития территорий в ближайшее время, но и будут работать многие годы. Среди них я бы назвал крупнейший проект НЗНП (Новошахтинский завод нефтепродуктов - прим. ТАСС). Это два комплекса по производству моторного топлива. Инвестиции оцениваются в порядка 200 млрд рублей", - сказал Голубев, не уточнив сроки реализации проекта.

Новошахтинский завод нефтепродуктов - единственный НПЗ в Ростовской области. Завод расположен вблизи Новошахтинска на 300 га, в 100 км от Ростова-на-Дону. Завод производит и реализует бензин, мазут, судовое, дизельное и печное топливо.