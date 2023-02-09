Там планируют возвести жилые, общественно-деловые и производственные объекты.

По программе комплексного развития территорий реорганизуют участок бывшей промзоны № 51 Медведково, расположенный в Полярном проезде и на Широкой улице. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Соответствующий проект решения опубликован на сайте Правительства Москвы.

«Объем инвестиций в реорганизацию территории в районе Северное Медведково общей площадью более 26 гектаров оценивается почти в 61 миллиард рублей, а ежегодный бюджетный эффект для города после реализации проекта составит около четырех миллиардов рублей. Благодаря редевелопменту участка в столице появятся в том числе общественно-деловые и производственные объекты, куда смогут трудоустроиться более 11,5 тысячи человек», — рассказал Владимир Ефимов.

Сейчас территория используется неэффективно: там расположены склады, гаражи, автосервисы и офисы. Проект будет реализован собственником, городским оператором или инвестором, которого определят по результатам торгов.

По словам Министра Правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества Максима Гамана, на участке планируют возвести жилые здания (в том числе по программе реновации), а также общественно-деловые и производственные объекты общей площадью почти 690 тысяч квадратных метров.

«Проектом комплексного развития участков бывшей промзоны Медведково предусмотрено строительство школы для 700 учеников и детского сада для 200 воспитанников. Также там планируется возвести спортивный комплекс, отделения банков, офисы и объект коммунального хозяйства», — подчеркнул Максим Гаман.

Программа комплексного развития территорий призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Она позволит создать около 550 тысяч новых рабочих мест. Общий объем инвестиций составит семь триллионов рублей, а в бюджет поступит около трех триллионов рублей. Провести реорганизацию могут правообладатели участков, городские операторы или инвестор, определенный по результатам торгов.

Первый договор о комплексном развитии территорий заключили в 2020 году, чтобы преобразовать производственную зону Октябрьское Поле. Всего на данный момент заключено 10 соглашений с инвесторами, по которым в столице реорганизуют также два участка бывшей промзоны Коровино, участки бывших промзон Кунцево, Алтуфьевское Шоссе, Братцево, Теплый Стан и Автомоторная, заброшенную стройку в Тропарево-Никулине и неэффективно используемый участок в Тимирязевском районе.

Кроме того, назначены операторы, которые преобразуют 15 участков бывших промзон «Южный порт», Зюзино, Грайвороново, Варшавское Шоссе, Северянин, «Кирпичные улицы», «Западная водопроводная станция», Свиблово, Кунцево, производственной зоны Алабушево и неэффективно используемые территории в районах Хорошево-Мневники, Москворечье-Сабурово и Южнопортовый.

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