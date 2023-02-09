Компания "Транспорт будущего" до конца 2023 года планирует запустить в Белгородской области производство литий-ионных аккумуляторов, которые будут применяться в том числе в беспилотниках. Об этом сообщил гендиректор компании Юрий Козаренко на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив под председательством президента РФ Владимира Путина.

"Мы создаем в Белгородской области завод по производству литий-ионных аккумуляторов с отечественной компонентной базой. К концу 2023 года планируем, что завод будет запущен. На сегодня уже залит фундамент, возводятся стены, приобретается оборудование. Мощность завода на первом этапе составит порядка 5 мегаватт-часов", - сказал Козаренко.

Компания "Транспорт будущего" занимается разработкой беспилотных летательных аппаратов разных типов, на 70% аппараты состоят из отечественных компонентов. В проект вложено более 3 млрд рублей.

По словам Козаренко, также компанией "Транспорт будущего" разработано производство литий-ионных аккумуляторов на основании отечественных анодных и катодных материалов. Удельная емкость новой батареи - 200 ватт-часов на килограмм.

"Это соответствует лучшим мировым аналогам. Именно такие литий-ионные аккумуляторы вставлены в наши беспилотники. Мы также работаем над созданием аккумуляторов 300 ватт-часов на килограмм", - отметил директор компании.

Помимо этого, ООО "Транспорт будущего" планирует весной 2023 года начать в Самарской области коммерческую доставку грузов беспилотными дронами, а также мониторинг посевов с их помощью.