Компания EKF, российский производитель электрооборудования и решений на его основе, сообщает о подписании договора с Фондом развития промышленности (ФРП) о получении льготного займа.
С помощью займа EKF планирует расширить на заводе в п. Ставрово (Владимирская область) импортозамещающее производство электротехнической продукции. В рамках проекта планируется производить греющие кабели, кабельные каналы, клипсы для гофры, автоматические выключатели и выключатели в литом корпусе, клеммы СМК, шины PIN, блоки КБР и двустенные трубы ПНД.
Среднегодовой выпуск продукции составит 75 млн единиц в год. Запуск серийного производства по 9 различным направлениям запланирован на 2024 года.
В ходе реализации проекта будет создано 65 рабочих мест, многие из которых оснащены современными средствами производства.
Общий бюджет проекта составляет 536,3 млн рублей, из которых 268 млн рублей в виде льготного займа под 1% годовых будут предоставлены со стороны ФРП.
«Импортозамещающее производство электротехнической продукции даёт нам мощную возможность конкурировать с иностранными компаниями. В том числе благодаря Фонду развития промышленности нам удастся значительно нарастить объёмы импортозамещения. К концу срока реализации проекта в 2026 году по группе компаний мы прогнозируем достичь выручки более 3 млрд руб. за продажу вышеупомянутой продукции», – комментирует Директор департамента управления бизнесом EKF Дмитрий Кучеров.
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