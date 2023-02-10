 

EKF расширяет импортозамещающее производство с помощью льготного займа ФРП

10 февраля 2023, 13:45 393 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: eprussia.ru
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Фото: eprussia.ru

Фото: eprussia.ru

Компания EKF, российский производитель электрооборудования и решений на его основе, сообщает о подписании договора с Фондом развития промышленности (ФРП) о получении льготного займа.

С помощью займа EKF планирует расширить на заводе в п. Ставрово (Владимирская область) импортозамещающее производство электротехнической продукции. В рамках проекта планируется производить греющие кабели, кабельные каналы, клипсы для гофры, автоматические выключатели и выключатели в литом корпусе, клеммы СМК, шины PIN, блоки КБР и двустенные трубы ПНД.

Среднегодовой выпуск продукции составит 75 млн единиц в год. Запуск серийного производства по 9 различным направлениям запланирован на 2024 года.

В ходе реализации проекта будет создано 65 рабочих мест, многие из которых оснащены современными средствами производства.

Общий бюджет проекта составляет 536,3 млн рублей, из которых 268 млн рублей в виде льготного займа под 1% годовых будут предоставлены со стороны ФРП.

«Импортозамещающее производство электротехнической продукции даёт нам мощную возможность конкурировать с иностранными компаниями. В том числе благодаря Фонду развития промышленности нам удастся значительно нарастить объёмы импортозамещения. К концу срока реализации проекта в 2026 году по группе компаний мы прогнозируем достичь выручки более 3 млрд руб. за продажу вышеупомянутой продукции», – комментирует Директор департамента управления бизнесом EKF Дмитрий Кучеров.

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Метки: EKF, ФРП, ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
Отрасль: Электротехника Кабельная промышленность 

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