Компания EKF, российский производитель электрооборудования и решений на его основе, сообщает о подписании договора с Фондом развития промышленности (ФРП) о получении льготного займа.

С помощью займа EKF планирует расширить на заводе в п. Ставрово (Владимирская область) импортозамещающее производство электротехнической продукции. В рамках проекта планируется производить греющие кабели, кабельные каналы, клипсы для гофры, автоматические выключатели и выключатели в литом корпусе, клеммы СМК, шины PIN, блоки КБР и двустенные трубы ПНД.

Среднегодовой выпуск продукции составит 75 млн единиц в год. Запуск серийного производства по 9 различным направлениям запланирован на 2024 года.

В ходе реализации проекта будет создано 65 рабочих мест, многие из которых оснащены современными средствами производства.

Общий бюджет проекта составляет 536,3 млн рублей, из которых 268 млн рублей в виде льготного займа под 1% годовых будут предоставлены со стороны ФРП.