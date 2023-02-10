19-20 апреля 2023 года в Москве состоится профессиональная выставка-форум HI-TECH BUILDING. Центральное событие в России и СНГ в сфере автоматизации зданий и систем «умный дом» ежегодно собирает специалистов и представителей разных отраслей: производителей и поставщиков оборудования для автоматизации зданий, IT-компании, инсталляторов, девелоперские и строительные компании, архитекторов, дизайнеров.

Развитие автоматизированных систем – общепризнанный тренд в современном строительстве, дизайне и проектировании различных сооружений. Одновременно растет интерес конечных потребителей к поддержанию комфортных для жизни условий. Управление освещением и климатом, мультимедийные системы и мультирум, интегрированные системы безопасности и системы автоматизации и диспетчеризации, контроллеры и датчики, программное обеспечение и диспетчеризация зданий – неотъемлемая часть smart home.

В рамках выставки HI-TECH BUILDING 2023 будет представлен широкий спектр «умных» решений для оснащения коммерческой и жилой недвижимости современного мегаполиса. Главный акцент этого года – на домашней автоматизации, системах умного многоквартирного дома, развитии цифровизации в строительстве и ЖКХ.

Выставка-форум – традиционное место для обсуждения актуальных вопросов отрасли. В рамках делового блока пройдет ежегодная конференция «Умный дом», посвященная интеграции решений с инженерными системами, работе различных протоколов, взаимодействию со сторонними приложениями и платформами. При поддержке АНО «Умный многоквартирный дом» состоится Конференция для девелоперов и застройщиков, в фокусе внимания – ограничения и драйверы рынка «умных» решений в России. На конференции для архитекторов и дизайнеров Smart Design будет обсуждаться интеграция технологий в современные жилые и общественные пространства. Соорганизатором конференции выступает коммуникационное агентство «АрхДиалог».

Кроме того, в рамках выставки-форума пройдет премия HI-TECH BUILDING Awards для системных интеграторов и инсталляторов. Наградами отметят лучшие реализованные проекты по оснащению системами «умный дом» жилой недвижимости.

Мероприятие пройдет в новой локации - атмосферном LOFT HALL #3, в историческом здании на берегу Москвы-реки.

«Сегодня российский рынок автоматизации зданий испытывает на себе влияние множества факторов, среди которых изменчивая международная и деловая обстановка, прекращение работы многих мировых брендов на территории России, санкционное давление. В сложившихся условиях на передний план выходят поддержание старых и налаживание новых деловых связей. HI-TECH BUILDING – главная отраслевая площадка, где встречаются для конструктивного диалога и обмена опытом ключевые участники и специалисты рынка. Деловая программа форума учитывает важные тенденции в автоматизации, чтобы посетители получили полезную практическую информацию для развития своего бизнеса», - комментирует руководитель выставки Кристина Дробницкая.

Подробности и регистрация посетителей на сайте: https://www.hitechbuilding.ru/

О выставке:

Ежегодная профессиональная выставка-форум HI-TECH BUILDING – одно из центральных событий в России и СНГ в области автоматизации зданий и систем «умный дом». В 2023 году пройдет в 22-й раз.

Мероприятие собирает на своей площадке специалистов и представителей разных сфер: производителей и поставщиков оборудования для автоматизации зданий и «умного дома», инсталляторов, девелоперские и строительные компании, архитекторов, дизайнеров и частных заказчиков.

Организатор выставки: МИДЭКСПО