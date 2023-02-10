 

По проекту "Ленгипротранса" планируют обновить пути в районе Московского вокзала в Санкт-Петербурге

10 февраля 2023, 15:30 384 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ГК 1520
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Pixabay.com

Фото: Pixabay.com

Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции железнодорожных путей между Московским вокзалом и станцией Санкт-Петербург-Товарный-Московский под высокоскоростное пассажирское сообщение. Генеральный проектировщик — АО «Ленгипротранс» (входит в ГК 1520).

В рамках проекта на участке планируют реконструировать существующий приемо-отправочный путь в дополнительный главный. На станции Санкт-Петербург-Товарный-Московский переустроят нечетную горловину парка «А», заменят стрелочные переводы, выправят пути и усилят земляное полотно с заменой верхнего строения.

В дальнейшем строительство дополнительных путей планируется на всем головном участке Санкт-Петербург-Главный — Обухово, «Ленгипротранс» уже ведет здесь проектно-изыскательские работы. Предполагается и развитие железнодорожной инфраструктуры города: готовятся проекты строительства пассажирской станции Волковская, двух новых главных путей на участке Волковская — Обухово, реконструкции Цимбалинского путепровода.

Работы выполняются в увязке с проектом строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург (ВСЖМ-1). Его реализация сократит время поездки, улучшит транспортные связи между регионами, предоставит пассажирам качественно новый сервис.

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Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ГК 1520, РЖД
Отрасль: Строительство 

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