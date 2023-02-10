УНКОМТЕХ принял участие во встрече отечественных промышленников с руководством Зоны свободной торговли г. Харбина, КНР.

Встреча, организованная экспертной организацией АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА ТПП РФ», прошла 8 февраля в Конгресс-центре Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

С российской стороны к участию во встрече были приглашены партнеры экспертной организации, со стороны делегации КНР – представители администрации Нового района г. Харбин, руководства Зоны свободной торговли Харбинской подзоны, китайских компаний различной отраслевой принадлежности.

Это был первый визит китайских гостей в Россию за последние три года, ранее, в связи с пандемией, подобные встречи проходили в режиме видеоконференций.

В ходе встречи УНКОМТЕХ представил гостям из Поднебесной свои инновационные разработки и получить информацию о перспективах дальнейшего сотрудничества, опираясь на возможности Торгово-промышленной палаты. Стороны договорились, что будут совместно работать над вопросами содействия увеличению товарооборота между странами, уменьшению количества барьеров и усилению деловых обменов, организации бизнес-встреч.