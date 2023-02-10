Московская инжиниринговая компания «Тайтэн Пауэр Солюшн» в прошлом году нарастила объемы производства суперконденсаторных источников бесперебойного питания (ИБП) в 10 раз. Они применяются в промышленности, энергетике, системах безопасности «Умного города», нефтегазовой сфере, на объектах телекоммуникации. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Источники бесперебойного питания на суперконденсаторах мгновенно реагируют на сбои в электросети и отдают на порядок более высокие токи, чем обычные аккумуляторы. Это особенно важно для сложного промышленного оборудования, требующего непрерывного питания. В Москве производством такой системы занимается инжиниринговая компания «Тайтэн Пауэр Солюшн». В прошлом году она увеличила производство суперконденсаторных ИБП в 10 раз. В этом году компания планирует поставку более 300 единиц продукции для систем автоматики промышленных предприятий», – рассказал Владислав Овчинский.

Как добавил руководитель департамента, увеличение производства стало возможным благодаря уходу зарубежных производителей аналогичных систем и готовности российских предприятий к внедрению новейших устройств для поддержания стабильной подачи энергии.

В прошлом году разработка «Тайтэн Пауэр Солюшн» была включена в дорожную карту «Росатома» по развитию высокотехнологичной области систем накопления электроэнергии.

Генеральный директор компании Владимир Ворожейкин отметил, что в силу уникальных особенностей суперконденсаторных накопителей реагирование на проблемы с электропитанием происходит гораздо быстрее, чем с традиционными аккумуляторными свинцово-кислотными батареями. Кроме того, они занимают немного места, не требуют обслуживания и способны выдерживать экстремальные температуры от -45°С до +65°С, на что другие накопители энергии не способны.

«Применение суперконденсаторов в системах автоматики полностью исключает расходы на оборот аккумуляторов, их хранение, замену и утилизацию, которые составляют существенную статью затрат в бюджете любой компании. Один из наших заказчиков после проведения реальных испытаний заказал у нас более 70 систем и полностью отказался от традиционных аккумуляторов», – рассказал Владимир Ворожейкин.

Суперконденсатор – это относительно новый тип накопителя энергии, который обладает рядом уникальных свойств. Он отличается от обычных аккумуляторов высокой мощностью, способностью работать при экстремально низких температурах (до минус 45 градусов), скоростью накапливания энергии, а также степенью отдачи электрического заряда и длительным сроком службы – более 10 лет.

ООО «Тайтэн Пауэр Солюшн» работает на рынке России с 2013 года и специализируется на разработке, производстве и практическом применении решений и систем суперконденсаторов и литий-ионных батарей.

Компания реализовала десятки сложнейших проектов, среди них: оснащение 400 ветроэнергетических установок шкафами бесперебойного питания и более 12 тысяч транспортных средств системами гарантированного запуска двигателя.