В Сахалинской области реализуется проект по реконструкции аэропорта «Южно–Сахалинск (Хомутово)» имени А.П. Чехова. Общий бюджет проекта составляет более 35 млрд рублей, в том числе средства инфраструктурного бюджетного кредита более 2,5 млрд рублей, на которые в воздушной гавани будет построена новая взлётно-посадочная полоса.

«Сейчас на территории действующего аэродрома ведется устройство временного ограждения для доступа к земельному участку новой взлётно-посадочной полосы, осуществляется поставка материалов, вертикальная планировка грунтового основания лётного поля и патрульной дороги, устройство водопропускных труб, коллектора, разработка котлована под смотровой колодец. Ввести новую взлетно-посадочную полосу в эксплуатацию планируется в 2025 году», - отметил первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин.

Существующая взлётно-посадочная полоса была построена в 1964 году под расчетный тип самолетов ИЛ-18 со взлетной массой более 61 тонн и по эксплуатационно-техническому состоянию исчерпала свой ресурс. Её реконструкция могла бы привести к закрытию аэропорта и ограничению транспортной доступности. Поэтому оптимальным решением стало строительство новой взлётно-посадочной полосы протяжённостью 3400 м.

Аэропорт «Южно-Сахалинск» - самый крупный и единственный международный аэропорт Сахалинской области. После завершения его реконструкции и модернизации прогнозируемый годовой пассажиропоток составит более 1 млн пассажиров в год, а пропускная способность аэровокзала - 800 пассажиров в час.