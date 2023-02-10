 

Новая акция от LAPP Россия. Подарки для практичных и прагматичных!

10 февраля 2023, 14:39 449 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: LAPP
Авторы и источники / Правообладателям
https://shop.lappkabel.ru/

https://shop.lappkabel.ru/

LAPP Россия задались вопросом, кого же больше среди их клиентов: практичных или прагматичных.

Подарки и бонусы при этом получат и те, и другие!

Условия участия и получения призов:

Подарки для практичных

  • Пару ярких брендированных носков за каждый единоразовый заказ от 50 000 рублей (без НДС);
  • БОЛЬШОЙ теплый оранжевый худи и фирменная кепка LAPP за заказ на сумму от 150 000 рублей (без НДС) в течение всего периода акции.

Бонус для прагматичных:

  • Для тех, кто не любит подарки, тоже есть приятный бонус: скидка 5%* на каждый заказ от 50 000 рублей в течение всего периода действия акции. Обратите внимание, что эта скидка СУММИРУЕТСЯ с персональными скидками вашей компании.

Более подробная информация об условиях проведения акции размещена в интернет-магазине LAPP Россия.

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Метки: LAPP, АКЦИЯ, FLEXICORE
Отрасль: Кабельная промышленность 

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