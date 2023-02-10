LAPP Россия задались вопросом, кого же больше среди их клиентов: практичных или прагматичных.

Подарки и бонусы при этом получат и те, и другие!

Условия участия и получения призов:

Подарки для практичных

Пару ярких брендированных носков за каждый единоразовый заказ от 50 000 рублей (без НДС);

за каждый единоразовый заказ от 50 000 рублей (без НДС); БОЛЬШОЙ теплый оранжевый худи и фирменная кепка LAPP за заказ на сумму от 150 000 рублей (без НДС) в течение всего периода акции.

Бонус для прагматичных:

Для тех, кто не любит подарки, тоже есть приятный бонус: скидка 5%* на каждый заказ от 50 000 рублей в течение всего периода действия акции. Обратите внимание, что эта скидка СУММИРУЕТСЯ с персональными скидками вашей компании.

Более подробная информация об условиях проведения акции размещена в интернет-магазине LAPP Россия.