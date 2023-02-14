Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха отгрузила шесть газоперекачивающих агрегатов ГПА-25 мощностью 25 МВт на Харасавэйское газоконденсатное месторождение на Ямале. Это месторождение является уникальным из-за колоссальных запасов газа, объемы которых оцениваются в 2 трлн кубометров. Оборудование адаптировано к арктическим климатическим условиям и обладает высокой надежностью.

Агрегаты установят на дожимной компрессорной станции, они обеспечат необходимое давление газа для его подачи в магистральный газопровод. Оборудование поставляется в максимальной заводской готовности, что снижает расходы на транспортировку и снижает время монтажа на объекте.

«Комплексные поставки отечественного газотурбинного оборудования в рамках реализации ключевых проектов государственного значения, обеспечение качественного сервиса и ремонта в течение всего жизненного цикла изделий – приоритетные задачи компаний Госкорпорации Ростех. Газотурбинные газоперекачивающие агрегаты ГПА-25 сегодня являются наиболее востребованным оборудованием благодаря своей мощности, надежности и способности работать как в условиях арктического климата, так и в южных регионах страны. Суммарная мощность поставленных нашим заказчикам агрегатов ГПА-25 на текущий момент достигла 1,8 ГВт», – сказал генеральный директор компании «ОДК Инжиниринг» Андрей Воробьев.

Компания «ОДК Инжиниринг» является единым поставщиком газоперекачивающего и энергетического оборудования производства Объединенной двигателестроительной корпорации.

В качестве силового привода в агрегатах используются газотурбинные двигатели ПС-90ГП-25 производства «ОДК-Пермские моторы» и НК-36СТ производства «ОДК-Кузнецов» (входят в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха).

Газоперекачивающие агрегаты ГПА-25 разработаны предприятием «ОДК-Газовые турбины» по заказу «Газпрома». Всего выпущено 75 единиц ГПА-25, которые в настоящее время работают на газоконденсатных месторождениях и компрессорных станциях газовой компании. Серийное производство начато в 2013 году.

Харасавэйское газоконденсатное месторождение расположено на полуострове Ямал, преимущественно на суше полуострова и частично – в акватории Карского моря. Проектный уровень добычи составляет 32 млрд кубометров газа в год.

АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (входит в Госкорпорацию Ростех) – интегрированная структура, специализирующаяся на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для военной и гражданской авиации, космических программ и военно-морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики.

Госкорпорация Ростех – крупнейшая промышленная компания России. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.