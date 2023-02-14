В Калужской области отремонтируют 7 километров трассы А-130

Речь идет об участке с 118 по 125 км автодороги А-130 Москва - Малоярославец - Рославль - граница с Республикой Беларусь, что проходит в черте Малоярославца.

Работы на объекте планируется начать в марте. Специалисты восстановят изношенное дорожное покрытие, уложив новое двухслойное. В качестве материала применят устойчивый в нагрузкам щебеночно-мастичный асфальтобетон.

Кроме того, планируется провести работы по укреплению обочин, ремонту автомобильной стоянки на ул. Московской, водопропускных труб, а также восстановлению асфальтобетонного покрытия на примыканиях. Предусмотрено восстановление и элементов системы водоотвода, которая позволит защитить дорогу от размывов.

Проект включает ремонт 15 автобусных остановок, посадочных площадок, заездных карманов, пешеходных переходов, тротуаров и т.д. Также замене подлежат дорожные знаки, барьерное и перильное ограждения, светофорные объекты. В завершении работ на участке нанесут термопластиковую разметку. Завершить ремонт планируется в сентябре этого года.