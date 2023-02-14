В Кудряшовском дачном поселке построят школу

В Кудряшовском дачном поселке Новосибирского района построят школу на 550 учеников, сообщает RosTender.info.

Помимо учебных кабинетов, в учреждении предусмотрены мастерские, помещения для занятия кулинарией и обработки тканей, студия искусства и дизайна, издательский центр, а также фотостудия, телестудия и тренажерный зал. В школе будут работать логопед и психолог, будет открыт медпункт.

На территории школы будет предусмотрено футбольное поле, спортивная, волейбольная и баскетбольная площадки, беговая дорожка, участок для прыжков в длину, а также зона отдыха.

Подрядчика определят по итогам электронного аукциона. Прием заявок на участие открыт до первого марта. Начальная цена контракта – 779,7 млн рублей. Итоги будут подведены через два дня.

Победителю предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проект, построить здание и ввести его в эксплуатацию. Ожидается, что работы завершатся во второй половине ноября 2024 года.