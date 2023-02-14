В Уяре построят новую школу за 823 млн

В городе Уяре Красноярского края к декабрю 2025 года построят школу на 550 учащихся, сообщает RosTender.info.

Подрядную организацию выберут по итогам электронного аукциона. Прием заявок на участие открыт до 22 февраля, начальная цена контракта – 823 млн рублей. На подведение итогов выделят шесть дней.

Строительство учреждения будет профинансировано из средств краевого бюджета. Помимо учебных кабинетов и спортивного зала, для учеников предусмотрены мастерские, библиотека, зал хореографии, столовая и медпункт.