Семинар о мерах поддержки, которые доступны промышленникам и инвесторам города, состоится в столице 16 февраля. Встреча пройдет в рамках цикла «Семинары для бизнеса», сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

Принять участие в онлайн- и офлайн-форматах мероприятия может любой желающий. Подробное расписание и форма для регистрации представлены на столичном Инвестиционном портале.

«Развитая инфраструктура, открытый доступ к широкому пулу системных и антикризисных мер поддержки, а также к крупным рынкам сбыта помогают создавать максимально комфортные условия для создания и ведения бизнеса в столице. Сегодня промышленникам доступно свыше 20 финансовых и нефинансовых инструментов. Мы расширяем список сервисов Инвестпортала Москвы, предлагаем новые решения в «Банке технологий». Компании могут получить статус промышленного комплекса, взять льготные кредиты или воспользоваться помощью специалистов в подборе площадки под размещение производства», – рассказал Владислав Овчинский.

Во время семинара эксперты Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы и подведомственных организаций расскажут участникам об этапах, которые проходит инвестор с момента инициирования проекта до его реализации, какие объекты инвестиционной инфраструктуры созданы в Москве, как получить статус промышленного комплекса, какие преимущества и льготы есть для арендаторов и резидентов площадки в особой экономической зоне «Технополис Москва».

В этот раз в качестве звездных гостей выступят управляющий директор журнала Voice Мария Колмакова с темой «Импортозамещение малыми объемами: опыт запуска небольшого производства в Москве», а также посол доброй воли UNIDO (Организации Объединенных Наций по промышленному развитию) Вероника Пешкова расскажет о глобальной миссии женщины в новой реальности.

Первую встречу цикла провели 9 февраля. Специалисты с гостями мероприятия обсудили, какие требования необходимо учесть, чтобы зарегистрировать бизнес на территории города, какие мобильные приложения и сервисы помогут в онлайн-режиме решить вопросы, связанные с регистрацией ИП и налоговой. Также звездные гости рассказали, как правильно презентовать себя как личный бренд и какие фишки использовать для продвижения своего товара, в том числе на маркетплейсах.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.