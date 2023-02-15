ПАО "ЭЛ5-Энерго" представляет новый логотип

ПАО «ЭЛ5-Энерго» (ранее – ПАО «Энел Россия») запускает процесс изменения корпоративного стиля и представляет новый логотип бренда, который состоит из многоцветного изображения названия компании и графического элемента.

Новый визуальный образ демонстрирует, что компания уверенно смотрит в будущее, сохраняя многолетний опыт. Буква «Э» символизирует электроэнергетическую отрасль и стилизована в виде стрелки компаса, буква «Л» – принадлежность новому мажоритарному акционеру ПАО «ЛУКОЙЛ», цифра 5 – отсылка к историческому названию компании ОГК-5. Динамичный элемент стилизован под вращающуюся турбину, работающие лопасти ветрогенератора, а также цветочное изображение, символизирующее экологичность проектов компании.

ПАО «ЭЛ5-Энерго» – российская генерирующая компания. Производственными филиалами ПАО «ЭЛ5-Энерго» являются три газовые станции – Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС, а также две ветроэлектростанции – Азовская ВЭС и Кольская ВЭС (первая очередь 170 МВт). Общая установленная мощность Общества составляет 5 909,9 МВт по выработке электроэнергии и 1 927 Гкал/ч по выработке тепла. Уставный капитал ПАО «ЭЛ5-Энерго» составляет 35 371 898 370 рублей и разделен на обыкновенные акции номиналом 1 рубль. Акции ПАО «ЭЛ5-Энерго» включены в котировальный список первого уровня ПАО «Московская биржа».