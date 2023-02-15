Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в строительстве Республики Саха (Якутия) выдало положительное заключение на строительство мусороперегрузочной станции в городе Якутск. Региональная экспертная организация использует Единую цифровую платформу экспертизы.



Строящаяся на 8 км Вилюйского тракта мусороперегрузочная станция станет первым в мире объектом по утилизации отходов, построенным на многолетней мерзлоте. Это также один из первых объектов в Якутии, который будет создан в рамках регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология». Соглашение о строительстве станции в Якутске с возможностью сортировки до 150 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год подписано в рамках Восточного экономического форума в сентябре 2022 года. Проект реализует резидент ТОР «Якутия» совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). Ввести комплекс в эксплуатацию планируют в третьем квартале 2023 года.



Согласно проектной документации, одобренной госэкспертизой Республики Саха (Якутия), мощность мусороперегрузочной станции с элементами сортировки составит до 150 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год.*



Застройщик – ООО «АЙЫЛГА». Проектную документацию подготовили ООО Архитектурно-строительное бюро «Эксперт» и ООО «Сахастройизыскания».



*Информация подготовлена на основе открытых источников.