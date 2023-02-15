Промышленность России: итоги января 2023 года

ИПЕМ проанализировал итоги работы промышленности России в январе 2023 года. По оценкам института, индекс промышленного производства незначительно увеличился, индекс промышленного спроса, напротив, продолжил падение.

Индекс ИПЕМ-производство в январе 2023 года вырос на 0,4% относительно аналогичного периода прошлого года. За 2022 год индекс ИПЕМ-производство вырос на 2,7% относительно прошлого года.

Индекс ИПЕМ-спрос в январе 2023 года сократился на 12,0% относительно января прошлого года. За 2022 год индекс ИПЕМ-спрос снизился на 3,5%.

Производство в отраслях ТЭК продолжает сокращаться в связи с внешнеполитическими факторами.

Добыча нефти в январе 2023 года продолжила падение (-11,1% относительно января 2022 года), хотя по итогам 2022 года добыча увеличилась на 2,2%. Экспортные поставки также увеличились в 2022 году на 19,9%. В ближайшие месяцы ожидается продолжение падения поставок на фоне вступившего с 5 декабря запрета Евросоюза на морские поставки российской нефти и введенный потолок цен в размере 60 долл/баррель.

Справочная информация:

Методология расчёта индекса ИПЕМ-спрос с июня 2022 года была скорректирована в связи с сокращением объёма публично раскрываемой статистической информации.

Расчет индексов основывается на косвенных интегральных показателях, которые отличаются высокой достоверностью и оперативностью – потребление электроэнергии и погрузка грузов на железнодорожном транспорте.

В основу расчета индекса промышленного производства (ИПЕМ-производство) заложен тот факт, что электроэнергия является средством производства для любого промышленного процесса. Индекс рассчитан на основе данных об электропотреблении, структурированных по категориям потребителей, очищенных от факторов сезонности, влияния непромышленных потребителей и случайных температурных факторов.

Индекс спроса на промышленную продукцию (ИПЕМ-спрос) рассчитывается на базе оперативных данных о погрузке промышленных товаров на железнодорожном транспорте. Железнодорожным транспортом в России перевозится до 80% промышленных товаров и сырья, поэтому именно характеристика работы железнодорожного транспорта отражает совокупный показатель спроса на промышленную продукцию в экономике.

Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) – российский независимый исследовательский центр в сфере инфраструктурных и смежных отраслей экономики. Основан в 2005 году. Исследовательский коллектив института включает 30 специалистов, среди которых 5 докторов и 5 кандидатов наук. За время работы выполнено более 500 научно-исследовательских работ. ИПЕМ активно работает в более чем 30 экспертных советах и рабочих группах органов власти, инфраструктурных компаний и отраслевых объединений. Дополнительную информацию об институте можно найти на сайте www . ipem . ru .

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