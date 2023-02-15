Системообразующий банк Крыма РНКБ предоставил застройщику курортно-рекреационного комплекса в Евпатории кредит в 2,1 млрд рублей, сообщили в среду в пресс-службе кредитной организации.

"РНКБ открыл кредитную линию в размере 2,1 млрд рублей для ООО "Специализированный застройщик "Симферопольская девелоперская компания" на строительство первой очереди курортно-рекреационного комплекса Moinaco Riviera. <…> Общие социальные обязательства инвесторов составляют порядка 2,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что комплекс в 30 га возле озера Мойнаки в Евпатории будет включать жилые дома и апартаменты, коммерческую недвижимость, детский сад, торгово-развлекательный центр.

"Кроме того, будет обеспечиваться благоустройство и озеленение прилегающей территории, включая набережную озера. Ориентировочная площадь жилой недвижимости составляет 200 тыс. кв. м, апарт-отелей - 100 тыс. кв. м", - добавили в банке.

Соглашения о комплексном освоении территории озера Мойнаки глава Крыма Сергей Аксенов подписал в ноябре 2022 года с инвестором "Симферопольская девелоперская компания". В собственность региона будет передано не менее 5% площадей квартир для нуждающихся в улучшении жилищных условий и не менее 10% площадей квартир для участников государственных жилищных программ.

В РНКБ уточнили, что инфраструктура комплекса также будет доступна для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Курорт "Мойнаки" - приморский равнинный климатический и грязевой курорт Евпатории, расположенный в западной части Крымского полуострова на берегах открытой бухты Черного моря, начал развиваться с 1886 года - со строительства первой грязелечебницы у озера Мойнаки.