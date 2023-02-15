АО «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в Госкорпорацию «Росатом») в рамках проекта модернизации Северской ТЭЦ в Томской области приступил к монтажу котлоагрегата № 13. Это одна из ключевых задач 2024 года - сдача нового котла планируется к началу нового отопительного сезона.

Всего в обновление станции до 2026 года компания вложит 8 млрд рублей. В результате введенная в пятидесятых годах прошлого века ТЭЦ получит новое оборудование отечественного производства, станет гораздо более эффективной, надежной и компактной. В свою очередь это повысит качество и надежность энергоснабжения жителей Северска, одного из ключевых предприятий атомной отрасли - Сибирского химического комбината, а также Томской области в целом.

В прошлом году завершились подготовительные мероприятия для монтажа котлоагрегата: освобождена ячейка от старого оборудования, построены новые фундаменты, частично смонтирована система пылеприготовления будущего котла. В ближайшее время на нулевой отметке после монтажа переходной рамы начнется установка колонн каркаса. Рядом готовят фундамент под рукавный фильтр КА №13, к монтажу которого приступят в марте.

«Мы планируем, что к началу следующего отопительного сезона котел будет введен в эксплуатацию, - сообщил руководитель Проектного офиса по модернизации АО «Русатом Инфраструктурные решения» Александр Зейдлиц. – Нам необходимо смонтировать, полученное в прошлом году котельное оборудование: каркас, поверхности нагрева, топку, барабан, компрессор для рукавного фильтра, сам рукавный фильтр, сажеобдувочные аппараты и прочее».

Этим летом также на очереди демонтаж старого котельного оборудования, ненужных трубопроводов и сетей ячейки №12. Это второй котел, участвующий в программе глубокой модернизации станции. Построить и ввести эксплуатацию новый котлоагрегат планируется в 2024 году.

Одновременно в турбинном цехе идет демонтаж оборудования ячейки турбины №12, завершить которые планируется в мае. Сам турбоагрегат разобрали и вывезли в прошлом году. Это вторая ячейка из двух освобождаемых под новые турбины, поставка которых ожидается в августе - октябре. Турбогенераторы для них уже находятся на станции.

«По нашему графику ввод в эксплуатацию турбин запланирован на декабрь 2024 года. Аттестация установленной мощности, для того чтобы турбины выдали в сеть первые мегаватты, будет выполняться до середины 2025 года», - отметил Александр Зейдлиц.

Северская ТЭЦ — один из крупнейших энергообъектов в Томской области, расположена рядом с Сибирским химическим комбинатом. ТЭЦ была введена поэтапно в 1953–1961 годах. Производит тепло- и электроэнергию для нужд комбината и закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Северск. Электрическая мощность ТЭЦ составляет 399 МВт, тепловая — 1610, 8 Гкал/ч. Находится в управлении АО «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР).

АО «Русатом Инфраструктурные решения» – дивизион Госкорпорации «Росатом», диверсифицированный холдинг, работающий в энергетике, сфере IT, жилищно-коммунальном секторе. Компания управляет неатомной генерацией Госкорпорации «Росатом», реализует проекты по цифровизации муниципального и регионального управления, модернизации ресурсоснабжения, развития городской среды. Генерирующие мощности компании и теплосети расположены в 17 регионах России, включая объекты ПАО «Квадра», вошедшие в состав компании в 2022 году. Общая установленная электрическая мощность электростанций составляет более 4 ГВт, тепловая – около 20 тыс. Гкал/ч. Различные проекты в сфере цифровизации и ЖКХ реализуются более чем в 100 городах от Мурманска до Сахалина.

Энергетика является основой социально-экономического развития страны, снабжения социальных потребителей, промышленности и граждан. Россия продолжает модернизацию энергокомплекса, в том числе, с учетом новых перспективных направлений по достижению технологического суверенитета в отрасли, цифровизации и внедрения собственных разработок, как для сервисного обслуживания, так и добывающего, научно-производственного.

Источник: Пресс-служба АО «Русатом Инфраструктурные решения»