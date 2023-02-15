В Москве становится больше компаний операторской инфраструктуры

На рынке операторской инфраструктуры весной заработает еще одна компания — ООО «Новые городские сервисы» (ООО НГС). Она займется строительством антенно-мачтовых сооружений (АМС) для размещения базовых станций в Москве. Учредители структуры скрыты, но возглавляет ее бывший руководитель «ЕСН Энерго». Появление нового участника может снизить цены на размещение базовых станций в столице, однако участники рынка предупреждают, что сегмент сейчас переживает не лучшее время: из-за дефицита зарубежного оборудования операторы почти не развивают сети.

Источники “Ъ” в мобильных операторах рассказали, что на московском рынке появилась новая инфраструктурная компания, которая будет заниматься строительством АМС для размещения базовых станций,— ООО «Новые городские сервисы». Эту информацию подтвердил собеседник “Ъ” в мэрии.

По его словам, несколько операторов связи с осени 2022 года ведут переговоры с НГС об аренде ее АМС: «Запуск проекта намечен на весну, пока компания планирует работать только в столице».

Источники не уточнили, какое число объектов НГС планирует построить.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО НГС зарегистрировано в марте 2022 года с уставным капиталом 100 тыс. руб. Предприятие на 100% принадлежит закрытому паевому инвестиционному фонду «Полинвест». В компании не ответили “Ъ”. Гендиректором НГС указан Сильвиян Сеу, который в 2004–2005 годах возглавлял «ЕСН Энерго» (входит в группу ЕСН Григория Березкина). Господин Сеу не ответил на вопросы “Ъ”.

В конце 2022 года на рынок башенной инфраструктуры уже вышел новый участник: экс-гендиректор «Русских башен» Александр Чуб основал Русскую инфраструктурную компанию (РИК, см. “Ъ” от 15 декабря 2022 года). Господин Чуб не уточнил число объектов, которыми владеет РИК.

Также в сегменте работают «Сервис-Телеком» (19,1 тыс. АМС; 75% — у Галины Гуриновой, супруги Вадима Гуринова, основателя «Кордианта», 20% — у Дмитрия Сокова, экс-главы совета директоров «Кордианта», 5% — у Ольги Бердиной, супруги гендиректора компании Николая Бердина), который в 2021 году выкупил портфель «Вымпелкома», и «Новые башни» (30 тыс. АМС; 65% — у KCG, 25% — у «МегаФона», оставшаяся доля у структур основателя «Вертикали» Георгия Чумбуридзе). Последняя объединила активы «МегаФона», «Вертикали» и «Русских башен». Свои башенные активы также планируют продать МТС (23 тыс. АМС) и Tele2 (около 13 тыс. АМС).

В «Вымпелкоме» “Ъ” подтвердили, что ведут переговоры с НГС, не раскрыв детали. В «МегаФоне» сообщили, что сотрудничают с ведущими федеральными компаниями на рынке башенной инфраструктуры, но НГС «не входит в список партнеров». В Tele2 утверждают, что не сотрудничают с НГС, подчеркнув, что их собственное ООО «Пилар» оказывает услуги по размещению других игроков на объектах инфраструктуры. В МТС отказались от комментариев.

В 2022 году операторы более чем на 60% сократили объемы установки новых базовых станций.

В первую очередь сказался дефицит зарубежного оборудования (см. “Ъ” от 6 февраля).

Из-за санкций рынок башенной инфраструктуры «находится в одном из самых сложных периодов», говорит гендиректор ГК «Новые башни» Евгений Чермашенцев. Однако, подчеркивает он, сегмент «продолжает оставаться конкурентным, что позволяет новым и старым игрокам быть в равных условиях». Появление новой независимой компании «добавит динамики, поспособствует устойчивости и качеству услуг, а также масштабам и темпам роста рынка», считает Александр Чуб.

НГС придется заручиться лояльностью администрации, чтобы устанавливать инфраструктуру наравне с конкурентами, считает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков: «При этом новому оператору придется предложить операторам более выгодные цены». Усиление конкуренции, по его мнению, в целом снизит стоимость размещения базовых станций в столице.

Вадим Красников, Юлия Тишина