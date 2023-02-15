Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» компания «Легопласт» завершил пусконаладочные работы на новой линии по производству инновационных облегченных пластиковых палет. Изделия имеют особую конструкцию, удобную при загрузке и транспортировке, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Компания начала работу на площадке ОЭЗ Москвы в конце 2022 года и уже осваивает новый вид продукции: инновационные пластиковые палеты, которые имеют улучшенную конструкцию. Для этой цели резидент столичной ОЭЗ закупил и установил новую производственную линию. Предприятие готово выпускать в год свыше 400 тысяч единиц продукции», – рассказал Владислав Овчинский.

Потребителями продукции нового высокотехнологичного производства станут предприятия агропромышленного комплекса, сельскохозяйственные производители, отечественные промышленные предприятия, оптовые базы, складские комплексы, логистические центры, магазины и маркетплейсы. Новые формы палет уникальны и запатентованы.

«Такие палеты весят в разы меньше обычных, а параметры по нагрузке у них остаются такими же. Облегченная конструкция значительно удешевляет изделие. Уникальная геометрия позволяет плотно штабелировать стопки палет, эффективно используя пространство транспорта, так как при обратной транспортировке их можно вставлять друг в друга. Дизайн верхней части палеты также инновационный: на ней есть специальные бортики, которые фиксируют ящики и не позволяют им соскальзывать. Кроме того, в конструкции предусмотрены зоны для нанесения маркировки, номеров палет и иной информации, которая понадобится заказчику», – пояснил генеральный директор компании «Легопласт» Владимир Штылев.

Как и другие палеты, которые выпускает резидент ОЭЗ Москвы, эта продукция пригодна для полной переработки, приспособлена к возвратной и невозвратной транспортировке. По сравнению с деревянными палетами новые полностью герметичны, но также свободно перемещаются с помощью погрузчика. У них нет отдельных узлов и частей, которые могут сломаться. Пластиковые палеты не гниют, не впитывают влагу, их можно продезинфицировать, а срок службы составляет не менее 10 лет.

«Компания стала резидентом ОЭЗ Москвы в октябре прошлого года. Благодаря современной инфраструктуре площадки «Печатники» компания смогла начать выпуск изделий строго по графику, полностью сфокусировав внимание на производственном процессе. Предприятие арендует помещения площадью 1,1 тысячи квадратных метров. Резидент инвестировал в производство более 200 миллионов рублей и создаст в перспективе около 50 рабочих мест. На новой продукции резидента будет размещен логотип «Сделано в ОЭЗ «Технополис Москва», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Мощности компании позволяют выпускать более 400 тысяч пластиковых палет в год, что снизит долю подобных иностранных изделий в пищевой, транспортной и складской отраслях, в сфере перевозки и хранения грузов. Полиэтилен низкого давления высокой плотности, из которого изготавливают поддоны, также полностью произведен в России.

Статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва» позволяет компании получать значительные льготы. Предприятие на 10 лет освобождается от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов. Ставка налога на прибыль для нее составляет всего два процента. Также действуют льготы по аренде земли, выделенной под строительство предприятия, а по его завершении предоставляется возможность выкупить участок за один процент от кадастровой стоимости.

Особая экономическая зона «Технополис Москва» – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь пяти площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 223 гектара. Объем инвестиций компаний, локализовавших производство на территории ОЭЗ столицы, превышает 87 миллиардов рублей. Особая экономическая зона «Технополис Москва» на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.