 

Минэнерго опубликовало критерии для определения системообразующей ТСО

16 февраля 2023, 17:45 280 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ТАСС
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: gettyimages

Фото: gettyimages

Министерство энергетики РФ опубликовало критерии определения системообразующей территориальной сетевой организации (ТСО). Соответствующий проект постановления правительства РФ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, для получения статуса системообразующей территориальной сетевой организации ТСО должна владеть трансформаторными и иными подстанциями, а также линиями электропередачи 110 кВ и выше, совокупная мощность и протяженность которых превышает показатели иных ТСО. При этом компания должна владеть имуществом в течение пяти лет подряд и на срок от пяти лет.

Наряду с этим организация не должна проходить через процедуру банкротства или ликвидации.

Согласно пояснительной записке к проекту, правительство получает полномочия по установлению критериев, а власти субъектов РФ - по определению системообразующей ТСО.

"Проектом постановления устанавливаются требования для сетевых организаций, при соответствии которым такие сетевые организации получат статус системообразующих территориальных сетевых организаций. Оценку соответствия указанным требованиям будут проводить уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Административной ответственности для сетевых организаций при несоответствии указанным требованиям нет", - уточняется в документе. 

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Метки: МИНЭНЕРГО, ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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