Министерство энергетики РФ опубликовало критерии определения системообразующей территориальной сетевой организации (ТСО). Соответствующий проект постановления правительства РФ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, для получения статуса системообразующей территориальной сетевой организации ТСО должна владеть трансформаторными и иными подстанциями, а также линиями электропередачи 110 кВ и выше, совокупная мощность и протяженность которых превышает показатели иных ТСО. При этом компания должна владеть имуществом в течение пяти лет подряд и на срок от пяти лет.

Наряду с этим организация не должна проходить через процедуру банкротства или ликвидации.

Согласно пояснительной записке к проекту, правительство получает полномочия по установлению критериев, а власти субъектов РФ - по определению системообразующей ТСО.