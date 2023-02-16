Пермский «ТД Урал ПАК» увеличил производство электротехнических изделий для монтажа электросетей. Инвестиции в расширение производства превысили 62 млн рублей, из которых 35 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности и 15 млн рублей – региональный Фонд развития промышленности Пермского края.

Предприятие расширило производство расходных материалов: гофротруб, монтажных и распределительных коробок, кабель-каналов и аксессуаров к ним. Они изготавливаются полностью из отечественного сырья. Объем производства на новом оборудовании составляет более 30 млн изделий в год. Общая производственная мощность предприятия выросла на 30%.

Российский рынок кабель-каналов, по оценкам предприятия, практически на 80% занят зарубежными производителями. Увеличение производства на «ТЦ Урал ПАК» нацелено на снижение зависимости от импорта минимум на 10%.

«Благодаря федеральному и региональному ФРП мы смогли быстро получить деньги и закупить высокотехнологичное оборудование. Это позволило снизить трудоемкость процессов производства, сократить издержки и увеличить производительность труда», – рассказал генеральный директор ООО «ТД Урал ПАК» Дмитрий Корж.

Основные заказчики продукции – компании, строящие многоквартирные дома. Среди них крупнейший застройщик в России «Группа ПИК», а также ключевые девелоперы в Пермском крае – «Пермский завод силикатных панелей» (ПЗСП) и «СтройПанельКомплект» (СПК).

Гибкие гофрированные трубы применяются для прокладки электрических, телефонных, компьютерных и телевизионных сетей. Монтажная и распределительная коробка защищает места соединения от воздействия влаги, пыли, а также предотвращает случайное касание людей к кабелю.

Широкая линейка кабельных каналов предназначена для организации проводки кабельных линий по поверхности стен и полов, для инсталляции точек монтажа розеток и выключателей, а также телекоммуникационного оборудования.

ООО «ТД Урал ПАК» – один из ведущих производителей электротехнической продукции, на рынке более 25 лет. Производственные мощности предприятия расположены в пригороде г. Лысьва Пермского края. Основное направление нацелено на развитие собственного производства. Сегодня это четыре производственных цеха, где в эксплуатации находится более 300 единиц оборудования. http://ural-pak.ru/

Фонд развития промышленности создан для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Программы ФРП позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок.

ФРП предоставляет займы под 1% и 3% годовых сроком до 10 лет в объеме от 5 млн до 5 млрд рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.

Флагманская программа Фонда «Проекты развития» направлена на развитие импортозамещения и производства конкурентоспособной продукции, выпуск средств производства, оборудования и станков, помощь с внедрением программных и технологических решений для оптимизации производственных процессов. Программа «Комплектующие изделия» призвана повысить уровень локализации производства конечной российской продукции, «Автокомпоненты» поможет выпускать компонентную базу для автомобильной, сельскохозяйственной и другой техники. Программа «Приоритетные проекты» позволяет финансировать крупные проекты по производству критически важной продукции, «Лизинг» — обеспечить финансирование части аванса на приобретение оборудования. Программа «Производительность труда» дает возможность реализовать меры по повышению производительности на предприятии. «Маркировка товаров» — дать возможность производителям установить оборудование для прослеживаемости продукции, а программа «Экологические проекты» – минимизировать негативной воздействие на окружающую среду.

Соглашения ФРП с региональными фондами развития промышленности дают возможность получать займы по совместным программам. Одна из них – «Проекты лесной промышленности» – финансирует приобретение деревообрабатывающего оборудования.

В ФРП работает Консультационный центр, который в ежедневном режиме помогает предприятиям выбрать программу Фонда, способы участия в конкурсах господдержки, в т.ч. на заключение Специальных инвестиционных контрактов (СПИК) и на компенсацию процентной ставки по инвесткредитам.

Фонд создан в 2014 году по инициативе Министерства промышленности и торговли Российской Федерации путём преобразования Федерального государственного автономного учреждения «Российский фонд технологического развития».

Юридический и фактический адрес: Россия, 105062, Москва, Лялин переулок, д.6с1.

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь в Департамент внешних коммуникаций Фонда развития промышленности: +7-495-789-4730, доб. 146, press@frprf.ru, http://www.frprf.ru/