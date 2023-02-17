Капремонт дороги Лодейное Поле – Вытегра – Прокшино – Плесецк – Брин-Наволок, подъезд к г. Петрозаводску - со 113 по 132 км завершится осенью.

В наступающем сезоне специалисты обустроят земполотно и дорожную одежду, выполнив укладку нескольких слоев асфальтобетона. Обновленную дорогу оборудуют системой водоотвода, снабженной локальными очистным сооружениями - их будет более 100.

Вдоль трассы в границах деревни Педасельга и села Деревянное смонтируют современные системы наружного освещения. Там, где этого требуют нормы безопасности, установят пешеходные ограждения. Остановки общественного транспорта оборудуют заездными карманами и металлическими павильонами ожидания. Установят и дорожные знаки, на проезжую часть нанесут устойчивую к истиранию разметку, а на сложных поворотах смонтируют металлическое барьерное ограждение.

Пролегающая вдоль западного побережья Онежского озера автодорога А-215, переданная в федеральную собственность в августе 2019 года, находилась в неудовлетворительном техническом состоянии. В рамках работ по ее содержанию устранены наиболее серьезные дефекты покрытия. Активная фаза поэтапной модернизации трассы началась в минувшем году: завершен капремонт первого из них - с 100 по 113 км, обновляется участок с 86-го по 100-й км. Также начат капремонт моста через реку Деревянку: здесь заменяют опоры и монтируют новое сталежелезобетонное пролетное строение.