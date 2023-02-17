Инвесторы вложат в развитие Кисловодска в 2023 году порядка 15 млрд рублей, что в три раза больше показателя прошлого года. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе городской администрации.

"В этом году внебюджетные и бюджетные инвестиции в развитие Кисловодска составят 15 млрд рублей. Это более чем в три раза больше, чем в 2022 году, когда было реализовано 11 инвестпроектов на 4,5 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова главы курорта Евгения Моисеева.

Он отметил, что среди больших проектов, которые планируется завершить в 2023 году, - пансионат на проспекте Ленина, клиника им. Святителя Луки, гостиница по улице Римгорской, санаторий "Кисловодск", школа на 1000 мест на улице Замковой и другие.

По информации пресс-службы, за последние пять лет в Кисловодске построили 15 новых муниципальных объектов за 4,8 млрд рублей и федерального и местного бюджетов.