Испанская энергетическая компания Iberdrola завершила проведение оценки воздействия на окружающую среду и получила разрешение на начало строительства СЭС Fernando Pessoa мощностью 1,2 ГВт в Сантьяго-ду-Касем, расположенном недалеко от г. Синиш, в Португалии. Iberdrola также заключила контракт с португальским системным оператором REN на подключение СЭС Fernando Pessoa к национальной энергосистеме.

СЭС станет крупнейшей по величине установленной мощности солнечной электростанцией в Европе и пятой в мире. Ожидается, что СЭС обеспечит «чистое» электроснабжение до 430 тыс. хозяйств и позволит сократить потребление природного газа на 370 млн м3 в год. Ввод в эксплуатацию СЭС Fernando Pessoa запланирован в 2025 г.

Информационно-аналитический портал NS Energy