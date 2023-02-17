 

Получено разрешение на строительство СЭС мощностью 1,2 ГВт в Португалии

17 февраля 2023, 16:45 277 Время чтения ≈ < минуты
Источник: АО "СО ЕЭС"
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Pixabay.com

Фото: Pixabay.com

Испанская энергетическая компания Iberdrola завершила проведение оценки воздействия на окружающую среду и получила разрешение на начало строительства СЭС Fernando Pessoa мощностью 1,2 ГВт в Сантьяго-ду-Касем, расположенном недалеко от г. Синиш, в Португалии. Iberdrola также заключила контракт с португальским системным оператором REN на подключение СЭС Fernando Pessoa к национальной энергосистеме.

СЭС станет крупнейшей по величине установленной мощности солнечной электростанцией в Европе и пятой в мире. Ожидается, что СЭС обеспечит «чистое» электроснабжение до 430 тыс. хозяйств и позволит сократить потребление природного газа на 370 млн м3 в год. Ввод в эксплуатацию СЭС Fernando Pessoa запланирован в 2025 г.

Информационно-аналитический портал NS Energy

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Метки: ПОРТУГАЛИЯ, Iberdrola, СЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

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