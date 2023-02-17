Предприниматель из Архангельска планирует построить всесезонный курорт с горнолыжным склоном при помощи преференциального режима Арктической зоны РФ (АЗРФ) и бесплатной земли по программе «Гектар». Для этого он уже получил участки на Красной горке, где планирует оборудовать горнолыжные трассы, гостиницы и рестораны. Проект позволит скомбинировать в едином туристическом кластере спортивную и культурную составляющую, развивая новые точки притяжения.

«Этот проект задумал уже давно, ведь горнолыжный спорт – моё увлечение. Начиналось всё со спортивных соревнований здесь, на Красной Горке, но постепенно идея кристаллизовалась, и я поехал изучать опыт Красной Поляны, смотреть, как устроен этот бизнес, чтобы просчитать проект. Решено было воплотить идею с помощью программы «Гектар», которая как раз стартовала в регионе в 2021 году, а также в условиях специального экономического режима АЗРФ, ведь это дополнительные возможности получить землю и различные льготы, которые немаловажны при запуске нового проекта. На этой основе я разработал итоговый бизнес-план», - рассказывает руководитель проекта Вячеслав Рудалёв.

Вячеслав рассказал, что незадолго до старта программы «Гектар» в Арктике, были исследованы и выбраны видовые локации на Красной Горке, главной возвышенности Архангельской области. Так что в первый же день работы программы он подал заявление. На этом видовом участке Вячеслав планирует поставить экологичные модульные всесезонные дома с террасами и барбекю для вечеров наедине с природой, а также административное здание. Отличительной особенностью проекта Вячеслав называет концепцию «чистого горизонта» - одноэтажная застройка не будет закрывать небо, также не будет и висящих проводов, только подземные коммуникации. Дома расположат на склоне в шахматном порядке на разных высотах, чтобы они не перекрывали друг другу вид до горизонта.

Для обустройства горнолыжного склона предприниматель воспользовался преференцией, доступной резидентам АЗРФ, – возможностью взять землю в льготную аренду без торгов. Здесь будет оборудован современный горнолыжный склон с новыми подъёмниками и искусственным освещением. Также будут организовываться трассы для беговых лыж, сафари на снегоходах. Лето на Красной горке будет не менее насыщено предложениями для любителей активного отдыха: рыбалка, сплав на рафтах и байдарках, пешие походы по заповедным местам, прогулки на горных велосипедах, походы на квадроциклах и многое другое. Вячеслав уже провёл переговоры с окружающими туристическими проектами – достигнуты договорённости о сотрудничестве по организации экскурсий и составлению комбинированного меню приключений для путешественников. В настоящее время ведется заключительная подготовка к строительству.

«Важным аспектом для проекта является возможность использовать инфраструктуру государственных мер поддержки – земля уже есть, а дальше в моих планах получение льготного кредитования, ведь строительство будет масштабным – планируем инвестировать в проект порядка 200 млн рублей», - делится Вячеслав.

По мнению Вячеслава, путешественников и жителей Архангельской области привлечет не только самый крупный обитаемый склон в Архангельской области, но и более стабильная погода в зимний сезон, чем в Хибинах. Это место знаменито своей уникальной природой. В лесах можно встретить редкие виды птиц и растений и диких животных. Кроме того, новый курорт даст возможность гостям посетить оленеводческий стан, питомник ездовых собак хаски, где можно покататься на оленях и собаках. Они будут открыты круглогодично. В непосредственной близости от «гектаров» Вячеслава располагается знаменитый Красногорский монастырь – популярная достопримечательность, которая уже сама по себе притягивает путешественников. Предприниматель также подчеркнул удобную транспортную доступность будущего курорта, в настоящее время реконструируется трасса «Архангельск – Пинега – Мезень».

«Для меня это личная история. Я здесь живу, это мои родные края и любимое увлечение. Это больше, чем бизнес, а Красная горка – больше, чем просто подходящий склон. Это перспективный бренд для будущего туристического кластера. Сейчас как никогда проявился тренд на внутренний туризм, а также спрос на новый уровень качества и комплексный подход. Именно такой туристический кластер мы сейчас создаём с партнёрами», - заключил Вячеслав.

Арктическая зона Российской Федерации - самая большая в мире особая экономическая зона. Она располагается на территории 9 российских субъектов, четыре из них входят в Арктическую зону полностью, пять – частично. Компании, представившие проекты с объемом инвестиций от 1 млн рублей, могут получить статус резидента АЗРФ, что позволяет инвесторам рассчитывать на целый ряд налоговых и прочих льгот. Компании в течение десяти лет снижают издержки по налогам на имущество и прибыль, платят пониженные страховые взносы, которые субсидируются государством. Упрощены процедуры получения земельных участков, есть возможность применять процедуру свободной таможенной зоны. Узнать больше про АЗРФ и подать заявку на получение статуса резидента можно на сайте КРДВ (https://erdc.ru).

Программа «Гектар» в Арктике - упрощенный механизм получения земельных участков гражданами для строительства жилья и ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности. Бесплатный «гектар» можно получить на территории Мурманской области, в Ненецком автономном округе и Ямало-Ненецком автономном округе, а также в муниципальных районах Архангельской области, Красноярского края, Республики Коми и Карелии. Суммарно для выбора граждан доступно более 1 млн гектаров в Арктике.

Заявления на предоставление земельных участков принимаются через интернет на сайте «ГектарвАрктике.РФ». Чтобы подать заявку необходимо авторизоваться на сайте с помощью учётной записи Госуслуг, и можно выбирать землю на интерактивной карте. Согласно закону о «гектаре» гражданин сам определяет форму, площадь и разрешенный вид деятельности на участке.