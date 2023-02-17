Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в 2022 году обновили более 2 тыс. км туристических маршрутов. Среди них — большое количество участков дорог, ведущих к святыням, местам, куда люди совершают паломнические поездки.

«Это не просто привлекательные туристические объекты, это неотъемлемая часть культуры и истории нашей страны. К святым местам круглогодично приезжает большое количество людей, многие добираются из других регионов. Поэтому необходимо, чтобы дороги туда были безопасными и комфортными. В этом направлении уже проделана большая работа: только в прошлом году обновили свыше 1,3 тыс. км таких маршрутов. В 2023 году планируем привести к нормативу еще 960 км», ― рассказал заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко.

Так, в 2022 году в Старицком районе Тверской области отремонтированы 43 км региональных и межмуниципальных трасс, ведущих к комплексу Свято-Успенского монастыря. Это древняя и особо почитаемая верующими обитель, основанная, по преданию, в 1110 году двумя монахами Киево-Печерской лавры.

Добраться в монастырь теперь можно по обновленной трассе Старица – Степурино – Сидорово – граница Московской области. Здесь отремонтировали два участка общей протяженностью свыше 20 км.

Кроме того, в Старицком районе преобразился участок трассы «Москва – Санкт-Петербург» – Большие Борки – Нестерово – Черничено протяженностью свыше 20 км. Эта дорога также ведет к монастырю и связывает юго-западные районы — Старицкий, Зубцовский, Ржевский — с федеральной трассой М-10 «Россия». Она является альтернативой федеральной трассе Р-132 «Золотое кольцо».

В самом городе Старице привели к нормативу участок автодороги Тверь – Ржев. Протяженность объекта составила 2,3 км. Дорога входит в опорную сеть и связывает три федеральные трассы: М-9 «Балтия», Р-132 «Золотое кольцо» и М-10 «Россия». Также здесь пролегает туристический маршрут к Ржевскому мемориалу Советскому солдату и в город Старицу к Свято-Успенскому монастырю.

«Как подчеркнул Президент России Владимир Путин, важно, чтобы современные дороги создавали новые возможности для граждан, бизнеса и территорий. Этому принципу мы должны следовать в реализации наших планов. Современная региональная дорожная сеть должна формироваться поступательно, исходя из приоритетов развития региона, интересов граждан, привязки к инвестиционным проектам, туристическим направлениям», — подчеркнул губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В России немало святых мест, куда паломники приезжают за тысячи километров от дома. И Курская область не исключение. В 2022 году здесь обновили участок трассы Фатеж – Золотухино. Его протяженность составляет 9,23 км. Дорога идет от федеральной трассы М-2 «Крым». Это сокращенный путь до Курской Коренной Рождества Пресвятой Богородицы пустыни в местечке Свобода.

Обитель, которую патриарх Алексий II называл третьим духовным центром России после Троице-Сергиевой лавры и Серафимо-Дивеевского монастыря, известна далеко за пределами нашей страны. Здесь в 1295 году была обретена чудотворная икона Божией Матери «Знамение» Курская-Коренная.

Еще одно знаковое место расположено в Воронежской области. Речь о Костомаровском Спасском женском монастыре. Именно в нем находится главная святыня — икона Божией Матери «Костомаровская». Также на территории обители расположен уникальный храм Серафима Саровского и известная на всю страну пещера Покаяния. Теперь туда можно добраться по обновленной автодороге Сагуны – Костомарово. В прошлом сезоне по нацпроекту специалисты обновили участок трассы длиной 10 км.

Благодаря нацпроекту дороги к знаковым религиозным местам, куда устремляются верующие со всей страны, будут преображаться и в этом году.

Так, в историческом центре Пскова продолжится реконструкция Советского (Троицкого) моста через реку Пскову. Сооружение расположено в самом сердце города, на улице Леона Поземского, и соединяет два важных района — Центр и Запсковье. Через него проходит путь к главным городским святыням и историческим памятникам — Псковскому Крому, Свято-Троицкому кафедральному собору, Довмонтову городу, Приказной палате и храму Косьмы и Дамиана с Примостья со звонницей, который входит в список ЮНЕСКО.

В настоящее время выполняются незначительные работы, которые могут идти при низких температурах. Специалисты занимаются установкой перильного ограждения на подходе со стороны кремля. Объект планируют сдать в этом дорожно-строительном сезоне.

Кроме того, в Печорском районе Псковской области продолжатся дорожные работы на трассе граница с Эстонской Республикой – Печоры – Изборск. Здесь проходит большой поток транзитного транспорта, также дорога ведет к Свято-Успенскому Псково-Печорскому монастырю. Обитель считается одной из самых крупных и известных в России и имеет многовековую историю. Название монастыря связано с расположенными на его территории пещерами. В 1473 году здесь была освящена пещерная церковь Успения Богородицы, выкопанная преподобным Ионой в холме из песчаника. Именно от этой даты идет летоисчисление монастыря.

В этом дорожно-строительном сезоне планируется привести к нормативу последний участок трассы граница с Эстонской Республикой – Печоры – Изборск. Его длина составляет 12 км.

Отметим, что в прошлом году, благодаря нацпроекту, подрядные организации привели к нормативу свыше 11 км этой трассы. Таким образом, новое покрытие появится на всем протяжении маршрута.