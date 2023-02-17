В Надеждинском районе Приморского края предприниматель Александр Табаченко вместе с единомышленниками объединил в агломерацию 21 участок, полученный по программе «Гектар», и на этой территории приступил к постройке современного коттеджного поселка. Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) оказывает проекту консультационную и методическую поддержку.

Проект посёлка «Ключевой» предполагает комплексную застройку западного склона сопки у п. Ключевой Надеждинского района индивидуальными коттеджами и создание сопутствующей инфраструктуры. На сегодняшний день к агломерации гектаров уже проложена подъездная дорога. Ведётся подготовка к разработке проектов по ландшафтному дизайну земельного участка и строительству. Возведение первых коттеджных домов «на гектарах» начинается в апреле 2023 года.

«Рельеф на нашей агломерации сложный, - рассказывает Александр Табаченко. - Перепады высот с востока на запад составляют от 130 м до 62 м в абсолютных отметках. Участок покрыт лесом. И это важно, потому что в основе проекта заложена идея «Жилого поселка в лесу». Мы говорим о современных комфортных домах на одну семью, в комплексе создающих социальное пространство, которое максимально бережно заходит в окружающий ландшафт и живет в экосистеме».

Проектом нового коттеджного поселка предусмотрено создание улично-дорожной сети с удобными транспортными и пешеходными связями, будет выполнено устройство рекреационных мест общего пользования, детских и спортивных зон. Застройка каскадными жилыми домами позволит эффективно использовать участки со сложным рельефом с уклоном до 45 градусов, а крыши домов использовать в качестве террас для отдыха. Размещение жилья на разных отметках обеспечит хорошие видовые характеристики для каждого дома.

«Профессиональный опыт участников даёт нам уверенность в успехе проекта, - говорит Александр Табаченко. – Сам я строитель со стажем, работаю в статусе резидента свободного порта Владивосток по возведению высотных домов в городе Артеме. Хорошо знаком с мерами государственной поддержки и преимуществами, которые дают бизнесу преференциальные режимы на Дальнем Востоке. А программа «Гектар» уникальна тем, что вводит землю в экономический оборот. Она дает предпринимателям фундамент для осуществления своих проектов. Новые деловые инициативы в сочетании с такими мерами господдержки, как программа «Гектар», приносят результат и работают на развитие региона».

Напомним, программа «Гектар» реализуется с 2016 года. С помощью этой меры поддержки дальневосточники и жители 7 регионов Арктики могут взять у государства землю, чтобы построить на ней дом или реализовать бизнес-проект. На сегодняшний день количество граждан, ставших участниками программы в ДФО и АЗРФ, превысило 115 тысяч. 42% из них строят на своих земельных участках жильё, 35% получателей развивают сельское хозяйство, 10% ведут предпринимательскую деятельность. Люди комбинируют имеющиеся меры господдержки и для строительства дома на гектаре используют льготные кредиты по программе «Дальневосточная ипотека» до 2% годовых, без ограничения по возрасту заемщика.