Калининградское предприятие "Автотор" инвестирует более 5 млрд рублей в строительство и оборудование нового комплекса окраски, сообщила в пятницу пресс-служба предприятия.

"В 2022 году, несмотря на остановку производства, вызванную влиянием международных санкций и приостановкой совместных проектов с многолетними партнерами, один из крупнейших автопроизводителей России приступил к строительству нового комплекса окраски кузовов", - рассказали в пресс-службе, уточнив, что объект возводится на основной производственной площадке "Автотора" в микрорайоне имени Александра Космодемьянского.

Отмечается, что проектная производительность нового комплекса составляет 100 тыс. кузовов в год. Предполагаемые инвестиции - более 5 млрд рублей. Общая площадь сооружения составит 19 200 кв. м. К настоящему времени выполнено 80% работ по монтажу железобетонных конструкций и 70% работ по монтажу металлоконструкций.

После ввода в эксплуатацию нового комплекса окраски кузовов общая производительность "Автотора" по выпуску автомобилей по полному технологическому циклу составит 160 тыс. кузовов в год. "Это позволит реализовать планы по поэтапному углублению технологии выпуска автомобилей, в том числе по новым проектам, и обеспечить выполнение условий Специального инвестиционного контракта, подписанного компанией с Министерством промышленности и торговли РФ и Правительством Калининградской области", - отметили в пресс-службе.

"Автотор" основан в Калининграде в 1994 году. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. В последние годы оно занималось сборкой автомобилей различных марок, например, BMW, однако в 2022 году германский производитель отказался от сотрудничества с калининградским предприятием. Кроме того, завод собирал корейские Kia и Hyundai, сейчас выпуск авто этих марок также прекращен. В конце января "Автотор" приступил к производству авто китайского бренда Kaiyi, предприятие намерено расширить его линейку, а также начать производство других брендов.