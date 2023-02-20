В городе Новосибирске в 2023 году благодаря реализации национального проекта «Жилье и городская среда» с участием средств ППК «Фонд развития территорий» планируется переселить 1 771 человека из 646 помещений, расположенных в аварийных домах.

«Расселение аварийных домов в регионах России выполняется хорошими темпами. С развитием строительной отрасли появляются качественно новые способы решения поставленных задач. Например, недавно мы с коллегами обсуждали использование возможностей деревянного домостроения для расселения аварийного жилищного фонда. Такие дома возводятся довольно быстро, и что особенно важно здесь отметить, качественно и безопасно для жителей. Появление новых возможностей при реализации этой социально значимой программы для многих ее участников приблизит долгожданное новоселье и будет способствовать повышению качества жизни», - подчеркнул Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Основными способами реализации программы в городе Новосибирске являются строительство жилья либо приобретение квартир у застройщиков. Также части граждан будет предоставлена выкупная стоимость за изымаемые жилые помещения в аварийных домах.

По информации Администрации муниципального образования, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2023 году у застройщиков приобретены 333 жилых помещения. В первом квартале планируется приобрести еще 30 квартир.

Еще почти 200 квартир будет предоставлено в новом доме на улице Степной, строительство которого началось в феврале 2023 года.

В соответствии с проектом в новостройке предусмотрены одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. Общая площадь жилых помещений в здании составит 9,5 тыс. кв.м. Там выполнят чистовую отделку, установят электрооборудование и сантехнику.

Ввод здания в эксплуатацию запланирован на декабрь текущего года, после оформления необходимых документов 577 жителей аварийных домов смогут отпраздновать новоселье и переехать в благоустроенные современные квартиры.

Благодаря строительству этого дома в Новосибирске расселят около 35 непригодных для проживания зданий площадью 7,7 тыс. кв.м.

Строительство дома ведется в районе, обеспеченном всей необходимой социальной и транспортной инфраструктурой: поблизости расположены остановки общественного транспорта, детские сады, школы, магазины, больница, возводится поликлиника.

Это уже второй дом на улице Степной, строительство которого предусмотрено программой расселения аварийного жилищного фонда. В январе текущего года по соседству был заселен 70-квартирный дом, ключи от квартир в котором получили 209 жителей аварийных домов, расположенных в Ленинском, Кировском и Октябрьском районах Новосибирска.

Новосибирская область вошла в число субъектов РФ, взявших на себя обязательство досрочно, до конца текущего года, расселить аварийное жилье, признанное таковым до 1 января 2017 года.

С начала реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в 2019 году в регионе расселили аварийное жилье площадью 88,6 тыс. кв.м, жилищные условия улучшили 5 711 человек (2 292 семьи).