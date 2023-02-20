Столичная компания, выпускающая трансформаторные подстанции, лифтовое и электрощитовое оборудование, построит новый производственный цех в Гольянове. Объект будет возведен в рамках масштабного инвестиционного проекта. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Компания “МЭЛ” приступила к строительству нового цеха по производству лифтового и электрощитового оборудования, а также трансформаторных подстанций. Для реализации этого масштабного инвестиционного проекта город без торгов передал инвестору в аренду земельный участок площадью 0,7 гектара в районе Гольяново. Суммарный объем инвестиций в создание объекта оценивается более чем в 400 миллионов рублей», — рассказал Владимир Ефимов.

Изделия одного из крупнейших электротехнических предприятий полного цикла в стране установлены на различных объектах инфраструктуры, в том числе в домах, построенных в рамках программы реновации.

«Продукция завода имеет сертификат международного стандарта и не уступает по качеству зарубежным аналогам. Строительство нового производственного цеха позволит увеличить объем выпуска продукции в два раза и изготавливать четыре тысячи лифтов в год. Кроме того, после завершения всех работ и ввода объекта в эксплуатацию на предприятие смогут трудоустроиться 85 человек», — рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

С 2016 года город предоставляет инвесторам земельные участки в аренду без проведения торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов. Благодаря этому в столице строят производственные, социальные, спортивные и транспортные объекты, на которых создают новые рабочие места.

В прошлом году в рамках антикризисных мер поддержки бизнеса город начал выделять участки для реализации масштабных инвестиционных проектов по льготной ставке аренды один рубль в год. Это позволяет компаниям снизить затраты на создание рабочих мест, а также в короткие сроки наладить выпуск важной для столицы продукции.