В Чебоксарах построят школу по плаванию с 50-метровым бассейном

АУ ЧР «Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики» выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном для специализированной школы олимпийского резерва № 9. Экспертная организация работает в ЕЦПЭ.



Прежнее здание спортшколы 1968 года постройки на улице Чапаева признали аварийным и закрыли в 2020 году. Занятия на время перенесли в СШОР № 3 в Новом городе (новый микрорайон Чебоксар) и в СШОР № 7 – Центр маунтинбайка, затем – в ближайшие для спортсменов бассейны. При этом сразу было решено, что на месте снесенного здания будет построена новая спортивная база по плаванию, где, кроме прочего, обустроят 50-метровый бассейн (длина бассейна в старой школе составляла 25 м).



Проектной документацией, рассмотренной региональной государственной экспертизой, запланировано строительство спортивно-оздоровительного комплекса, где будет два бассейна – и на 50, и на 25 м. Также в составе новой школы оборудуют тренажерный и хореографический залы, сауны и массажные кабинеты, конференц-зал, детскую игровую зону, медицинский блок и другие функциональные помещения.*



Застройщик объекта – Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Спортивная школа олимпийского резерва № 9 по плаванию» Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики. Проектную документацию подготовили ООО «Лаборатория Да Винчи», ООО «ГЕОЛАЙН Технологии» и другие проектные организации.



*Информация подготовлена на основе открытых источников.