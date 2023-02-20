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В прошлом году специалисты комплекса городского хозяйства обеспечили электричеством почти 50 жилых домов, построенных по программе реновации. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Успешная реализация программы реновации и подключение к электрическим сетям новых объектов жилого фонда находятся на особом контроле. Для решения этой задачи прокладываются дополнительные кабельные линии, при необходимости возводятся трансформаторные подстанции. В прошлом году обеспечили энергоснабжением 49 таких домов, общая присоединенная мощность составила свыше 33 мегаватт», — отметил Петр Бирюков.
Во время работ по технологическому присоединению новостроек было проложено свыше 85 километров кабельных линий напряжением 0,4 и 10 киловольт, построены 34 трансформаторные подстанции.
По словам заместителя Мэра Москвы, все мероприятия по подключению новых значимых объектов проводились с применением современных технологий и спецтехники, в том числе при помощи метода горизонтально направленного бурения, то есть бестраншейным способом. Он применяется в условиях плотной городской застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить уже проложенные коммуникации.
Все новые жилые дома обеспечены электроэнергией по второй категории надежности: в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение будет автоматически подано по резервной.
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