Все мероприятия по подключению новых объектов проводились с применением современных технологий и спецтехники.

В прошлом году специалисты комплекса городского хозяйства обеспечили электричеством почти 50 жилых домов, построенных по программе реновации. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Успешная реализация программы реновации и подключение к электрическим сетям новых объектов жилого фонда находятся на особом контроле. Для решения этой задачи прокладываются дополнительные кабельные линии, при необходимости возводятся трансформаторные подстанции. В прошлом году обеспечили энергоснабжением 49 таких домов, общая присоединенная мощность составила свыше 33 мегаватт», — отметил Петр Бирюков.

Во время работ по технологическому присоединению новостроек было проложено свыше 85 километров кабельных линий напряжением 0,4 и 10 киловольт, построены 34 трансформаторные подстанции.

По словам заместителя Мэра Москвы, все мероприятия по подключению новых значимых объектов проводились с применением современных технологий и спецтехники, в том числе при помощи метода горизонтально направленного бурения, то есть бестраншейным способом. Он применяется в условиях плотной городской застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить уже проложенные коммуникации.

Все новые жилые дома обеспечены электроэнергией по второй категории надежности: в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение будет автоматически подано по резервной.