Проектно-сметную документацию на строительство учебного корпуса и физкультурно-оздоровительного комплекса в составе будущего многофункционального технологического кластера в Москве рассмотрела Главгосэкспертиза России. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.



Высокотехнологический и многопрофильный научно-образовательный кластер «Образцово» создается на базе Российского университета транспорта в соответствии с Указом Президента России Владимира Путина от 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части кадрового обеспечения реализации мероприятий комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на основе стратегии пространственного развития Российской Федерации по новым специальностям и современным компетенциям.



Ключевым направлением работы кластера станет цифровой инжиниринг, прототипирование, испытания и сертификация интеллектуальных транспортных систем. Как и в строительной отрасли, и конкретно в строительной экспертизе упор в транспортном секторе делается на развитии цифровых компетенций будущих кадров, внедрении инжиниринговых услуг и технологий. При этом наполнение «Образцово» будет самым разнообразным и направлено на всестороннее развитие как самого вуза, так и прилегающей территории. В том числе в его составе предусмотрен Дворец спорта, или физкультурно-оздоровительный комплекс, проектную документацию которого как раз рассмотрели в Главгосэкспертизе России.



Вместо подлежащего сносу учебного корпуса № 7 РУТ (МИИТ) в Минаевском переулке построят новый учебный корпус и четырехэтажный ФОК, вместимость которого будет на 217% больше, чем у старого Дома физкультуры университета. Здания свяжут переходом в уровне первого и второго этажей и единой подземной автостоянкой. Архитектурная концепция комплекса предусматривает создание высококачественной среды, где он органично впишется в окружающую застройку разных времен.

«Учебный корпус и Дворец спорта «Образцово» построят в зоне охраняемого культурного слоя Москвы XVIII века – Камер-Коллежского вала. Застройка таких территорий регулируется, поэтому на участке проведут опережающие археологические раскопки и шурфовку, будут вести археологические наблюдения. Таким образом будет обеспечена сохранность выявленного объекта археологического наследия», – рассказал Павел Крутяков, главный эксперт проекта Службы ГЭП по объектам гражданского назначения Главгосэкспертизы России.

В состав Дворца спорта войдут: плавательный бассейн, большой спортивный зал, многофункциональный зал игровых видов спорта, залы фехтования, единоборств, тяжелой атлетики и художественной гимнастики, учебный тир, административные помещения кафедры «Физическое воспитание и спорт» и спортивного клуба, медицинско-восстановительный центр и другие функциональные зоны.



В учебном корпусе, помимо стандартных аудиторий и кабинетов преподавателей, обустроят коворкинг и специализированные лаборатории, оснащенные тяжелым специализированным оборудованием и станками для занятий кафедр «Путь и путевое хозяйство», «Строительная механика», «Мосты и тоннели».

«Российский университет транспорта планирует уже в этом году начать активную фазу строительства ГУТ -7 с вводом в эксплуатацию в 2025 году», – отметил первый проректор РУТ (МИИТ) Роман Волков.

Застройщик объекта – Российский университет транспорта (РУТ (МИИТ)). Генпроектировщик – ООО «СТР Констракшн».