 

Опубликованы документы по итогам общественного обсуждения проекта СиПР ЭЭС России на 2023–2028 годы

21 февраля 2023, 09:24 152 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: АО "СО ЕЭС"
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В соответствии с Правилами разработки и утверждения документов перспективного развития электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2022 № 2556, 20 февраля на официальном сайте АО «СО ЕЭС» в разделе «Общественное обсуждение СиПР ЭЭС России на 2023-2028 годы» опубликованы:

  • проект СиПР ЭЭС России на 2023–2028 годы, доработанный по результатам общественного обсуждения и рассмотрения заключений уполномоченных исполнительных органов субъектов Российской Федерации;
  • сводка предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения проекта СиПР ЭЭС России на 2023–2028 годы, с позицией разработчика по ним.

СиПР ЭЭС России на 2023–2028 годы после утверждения Минэнерго России будет опубликован на официальном сайте АО «СО ЕЭС» в разделе «Схемы и программы развития электроэнергетических систем России».

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Метки: СО ЕЭС, СИПР ЭЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

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