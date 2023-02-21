RusCable Insider #301: Планы развития "Сарансккабель-оптика"
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В соответствии с Правилами разработки и утверждения документов перспективного развития электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2022 № 2556, 20 февраля на официальном сайте АО «СО ЕЭС» в разделе «Общественное обсуждение СиПР ЭЭС России на 2023-2028 годы» опубликованы:
СиПР ЭЭС России на 2023–2028 годы после утверждения Минэнерго России будет опубликован на официальном сайте АО «СО ЕЭС» в разделе «Схемы и программы развития электроэнергетических систем России».
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