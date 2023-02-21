В соответствии с Правилами разработки и утверждения документов перспективного развития электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2022 № 2556, 20 февраля на официальном сайте АО «СО ЕЭС» в разделе «Общественное обсуждение СиПР ЭЭС России на 2023-2028 годы» опубликованы:

проект СиПР ЭЭС России на 2023–2028 годы, доработанный по результатам общественного обсуждения и рассмотрения заключений уполномоченных исполнительных органов субъектов Российской Федерации;

сводка предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения проекта СиПР ЭЭС России на 2023–2028 годы, с позицией разработчика по ним.

СиПР ЭЭС России на 2023–2028 годы после утверждения Минэнерго России будет опубликован на официальном сайте АО «СО ЕЭС» в разделе «Схемы и программы развития электроэнергетических систем России».