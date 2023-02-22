Новый резидент территории опережающего развития (ТОР) «Забайкалье», компания «Джергун» планирует за 10 лет добыть более 500 кг золота. Инвестиционный проект с объемом вложений около 260 млн рублей будет реализован по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). Вскрышные и добычные работы планируется начать уже в 2023 году.

Отработка балансовых запасов россыпного золота будет вестись открытым раздельным способом на территории четырех месторождений в Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края на лицензионном участке.

Добытое золото после переработки на аффинажном заводе резидент ТОР «Забайкалье» будет реализовывать российским коммерческим банкам. Компания уже ведет переговоры по заключению соответствующих договоров и соглашений. Экспорт продукции в рамках настоящего проекта не планируется.

«Проект реализуем поэтапно - с 2023 по 2032 годы отработаем четыре месторождения на реках Конная, Жиргода, Половая и Джергун, с учетом того, что сезон на добыче и промывке песков в Забайкальском крае длится не более 8 месяцев. На объекте предусмотрено строительство шлихообогатительного здания с плавильным отделением и золотоприемной кассы, складского комплекса и вахтового поселка. Так как при переходе отработки на новый участок может потребоваться передислокация вахтового поселка, установим быстровозводимые конструкции. Приобретем более 20 единиц специальной техники и обогатительного оборудования. А поскольку по мере износа оборудование подлежит замене, в перспективе предусмотрена его реновация. Во втором квартале 2026 года планируем ввести в эксплуатацию все основные фонды. Предполагаем, что среднегодовой объем добычи золота составит 52 килограмма. Налоговые преференции для резидентов ТОР существенно повысят эффективность нашего проекта, что дает нам преимущества для развития», - поделился директор ООО «Джергун» Семен Малков.

По информации инвестора, в отличие от других конкурентных регионов, в Забайкальском крае значительно больше россыпных месторождений – 33 против 9 рудных. Хотя себестоимость добычи золота на россыпных месторождениях ниже себестоимости добычи рудного золота.

«Учитывая, что в среднем для добычи 1 грамма золота на наших участках необходимо произвести 16 кубометров земельных работ, в отдельные годы, даже с учетом преференций режима ТОР, мы не будем получать прибыль. Тем не менее, наш проект ориентирован на бережное ведение добычных работ с рекультивацией, максимально приближенной к состоянию до нарушения земель», - добавил Семен Малков.

При лесовосстановлении компания будет использовать сеянцы только с закрытой корневой системой. Предусмотрен дополнительный уход за саженцами, в результате их приживаемость составит более 90%.

Кроме того, инвестор будет выстраивать социально-ориентированный бизнес и оказывать благотворительную помощь государственным и муниципальным организациям Нерчинско-Заводского района. Так, в течение 2023 года планируется направить в местные организации не менее 3 млн рублей и еще по 4 млн рублей ежегодно.

«Наша стратегическая задача в управлении преференциальными режимами – сопровождать инвесторов на каждом этапе, в стремительно меняющейся ситуации предлагать бизнесу максимально комфортные условия для работы. Учитывая, что по объему инвестиций и количеству проектов горнорудная промышленность входит в пятерку лидеров среди отраслей, комплексное сопровождение таких проектов является одной из наших приоритетных задач. Инвесторы активно пользуются механизмами господдержки, повышая доступность освоения минерально-сырьевой базы Дальнего Востока. Компании, которые добывают полезные ископаемые, получают сниженные налоги на прибыль и имущество. Что особенно важно для горнопромышленников – в рамках ТОР в течение 10 лет действует понижающий коэффициент к налогу на добычу полезных ископаемых. Кроме того, понижены страховые социальные взносы до 7,6 % в течении 10 лет, а также действует административная поддержка резидентов», - рассказал заместитель генерального директора КРДВ по сопровождению инвестиционных проектов Сергей Скалий.

По данным КРДВ Забайкалье, сегодня на территории опережающего развития запущено 11 предприятий. Это производство продуктов питания, спецтехники, топливных пеллет, стройматериалов, также введены в работу транспортные терминалы, логистические комплексы, золотодобывающий объект. Фактически, применяя налоговые льготы и административные преференции, 45 резидентов ТОР «Забайкалье» вложили в экономику края 141,2 млрд рублей, на новых предприятиях создано более 5,4 тыс. рабочих мест.