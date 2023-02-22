Продукция кластера "Волоконная оптика и оптоэлектроника" из Мордовии должна войти в список российского высокотехнологичного оборудования, на покупку которого будут распространены налоговые льготы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ассоциации инновационных регионов России.

"Примером такой продукции, которая должна быть включена в этот список в приоритетном порядке, может стать продукция кластера "Волоконная оптика и оптоэлектроника" из Республики Мордовия, в том числе первый и единственный в России завод по производству оптического волокна АО "Оптиковолоконные Системы", - говорится в ответе на запрос ТАСС.

В 2022 году президент России поддержал идею усилить мордовский кластер собственным центром исследований и разработок, а также заводом по выпуску заготовок для оптоволокна - преформ. Предполагается, что реализация этого инвестпроекта в Саранске создаст в регионе производство оптоволокна полного цикла, которое обеспечит продукцией более 15 российских кабельных заводов и предприятия Белоруссии и Казахстана.

"Планируется, что уже в 2026 году мордовский флагман оптоволоконной промышленности страны полностью закроет вопрос импортозамещения в этой нише", - отметили в пресс-службе ассоциации.

21 февраля президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил расширить налоговые льготы на покупку компаниями российского высокотехнологического оборудования. Правительству поручено внести предложения по перечню такого оборудования по отраслям, в которых оно используется, и порядку предоставления льгот.

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