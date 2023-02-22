В 2023 году благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» построят и реконструируют около 200 объектов на региональной и местной дорожной сети, в том числе переходящие.

«По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» ведется строительство новых мостов и путепроводов, транспортных развязок, магистральных улиц и обходов городов. Такие масштабные объекты помогают развивать экономический потенциал регионов и страны в целом, а самое главное, они качественно меняют жизнь людей в лучшую сторону. В этом году построят около 200 таких объектов на местной и региональной сети дорог протяженностью свыше 400 км», ― сообщил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Благодаря поддержке государства решаются важнейшие задачи по возведению объектов дорожной инфраструктуры, которые разгружают городские магистрали и обеспечивают связанность территорий.

«Только в этом году на реализацию федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» предусмотрено более 415 млрд руб., из которых 198 млрд ― средства федерального бюджета. Качественная дорожная инфраструктура способствует повышению уровня жизни населения», ― отметил заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко.

Так, в Ленинградской области специалисты возводят новый мостовой переход через Свирь в Подпорожье. Строительство этого значимого для региона объекта стартовало в 2020 году. Подрядная организация работает с существенным опережением графика: планируется, что движение здесь откроют уже в 2023 году, на три года раньше срока.

Протяженность самого искусственного сооружения составит 727 м, ширина проезжей части — 7,5 м, подъездных путей — почти 2 км. Неразводная конструкция на высоких опорах (более 30 м) позволяет проходить под мостом судам любого типа.

После ввода моста в эксплуатацию город Подпорожье будет соединен постоянной переправой ― сейчас движение транспорта идет по технологическому проезду Верхне-Свирской гидроэлектростанции. Кроме того, существенно изменится логистика на всей восточной части Ленобласти, так как значительно сократится транспортное плечо доставки грузов.

Еще один масштабный объект этого года находится в столице Республики Башкортостан. В Уфе продолжается строительство нового путепровода на пересечении с железнодорожным перегоном «Иглино-Дема» и автодороги от федеральной трассы М-5 «Урал» до примыкания к Нагаевскому шоссе.

Планируется, что первые машины проедут по новой транспортной развязке уже в августе этого года. Открытия движения на объекте с нетерпением ждут не только жители Уфы, но и ряда других поселений Иглинского района.

Напомним, работы по возведению развязки стартовали в 2021 году. Общая протяженность нового путепровода составит 106 м, автодороги ― 1,85 км. Оба объекта запроектированы под четыре полосы движения ― в каждую сторону по две.

В Зырянском районе Томской области продолжается строительство моста через реку Яю на трассе Больше-Дорохово – Тегульдет.

«Сегодня объект готов уже на 42 %. Этой осенью планируем досрочно запустить движение автомобилей по сооружению», — отметил начальник Департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области Юрий Иванович Баев.

Общая длина нового перехода с подходами составит 1,8 км, моста — 245,4 м. Он обеспечит круглогодичное непрерывное транспортное сообщение легкового и грузового транспорта с Зырянским и Тегульдетским районами.

В Красноярском крае в этом году должны ввести в эксплуатацию автодорожный мост в районе поселка Высокогорский. Его строят с сентября 2020 года.

Основной этап работ завершен: возведены все 11 опор и 10 пролетных строений. Протяженность готового сооружения составит почти 1,2 км. Вес пролетных строений ― более 8 тыс. т. Проезжая часть будет двухполосной, в весенне-летний период на мосту и подходах к нему уложат асфальт, смонтируют наружное освещение.

Напомним, для жителей северных территорий Красноярского края строительство Высокогорского моста — это долгожданное событие. Сооружение обеспечит круглогодичную устойчивую транспортную связь с правобережьем Енисея, которое значительную часть года остается труднодоступным для автомобильного транспорта.

Реализация этого масштабного проекта очень важна для развития экономики края, в первую очередь, зоны Нижнего Приангарья. Это послужит началом развития транспортной инфраструктуры Ангарского правобережья и создания новой автодорожной оси, соединяющей центр края с его северо-восточными районами.