В Адыгее станет больше больничных площадей

Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Республики Адыгея выдала положительное заключение на строительство нового здания Центральной районной больницы Майкопского района. Региональная экспертная организация использует Единую цифровую платформу экспертизы.



До 2025 года в Адыгее планируют значительно обновить систему первичной медицинской помощи. Во всех районах идет строительство и реконструкция поликлиник, ФАПов, врачебных амбулаторий с оснащением самым современным оборудованием. По данным минздрава республики, на программу развития здравоохранения выделено 1,4 млрд рублей.



Проектной документацией, которую одобрила государственная экспертиза Республики Адыгея, предусмотрено строительство нового здания Центральной районной больницы Майкопского района, расположенной в поселке Тульский.*



Застройщик – ГБУ Республики Адыгея «Стройзаказчик».



Проектную документацию предоставило ООО «ГеоЭкоПроект».



*Информация подготовлена на основе открытых источников.