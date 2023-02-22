В Крыму заработает новый мобильный оператор "Миранда-медиа"

Новый мобильный оператор "Миранда-медиа" появится в Крыму в этом году, будет дополнительно введено около 1 тыс. вышек сотовой связи. Об этом сообщил в среду ТАСС министр внутренней политики, информации и связи республики Владимир Трегуб.

"Оператор "Миранда-медиа", который у нас занимался интернетом, будет оказывать услуги мобильного оператора. Это крымское предприятие, которое на протяжении многих лет оказывает услуги на территории республики", - сказал Трегуб.

Он добавил, что "Миранда-медиа" будет использовать существующие вышки, устанавливать новые, а также договариваться с действующими на полуострове операторами о совместном использовании существующих.

"Дополнительно введут в этом году около 1 тыс. вышек, что улучшит покрытие мобильной связью в Крыму", - добавил Трегуб.

Крупные российские мобильные операторы не работают в Крыму, опасаясь попасть под западные санкции. На полуострове услуги связи предоставляют компании "К-Телеком" (бренд Win-mobile), "КТК-Телеком" ("Волна мобайл"), "Крымтелеком" и "Севтелеком". При этом сами жители Крыма часто пользуются sim-картами МТС, прикрепленными к Краснодарскому краю.

ООО "Миранда-медиа" обеспечивает доступ к ресурсам сети Интернет с использованием собственных каналов передачи данных. Компания обладает собственной волоконно-оптической сетью на территории Республики Крым протяженностью более 4 000 км. Работает в Крыму и Севастополе.