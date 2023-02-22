Строительство нового гидропонного тепличного комплекса в Нарьян-Маре начнется в 2023 году, сообщила в среду пресс-служба администрации Ненецкого автономного округа (НАО). Увеличение мощностей теплиц в регионе обсуждалась в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития НАО, которое в конце декабря 2022 года провел в Нарьян-Маре министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

"В Нарьян-Маре началось проектирование гидропонного тепличного комплекса. Строительство нового тепличного комплекса Ненецкой агропромышленной компании начнется уже в этом году", - говорится в сообщении.

Это будет современный высокотехнологичный тепличный комплекс для выращивания томатов, огурцов и ягод с использованием технологий искусственного освещения и поддержания климата. В новой теплице будет полностью автоматизирована система полива, система отопления, кондиционирования, охлаждения. "В результате мы получим не только рост урожайности до шести раз, но и существенную экономию в содержании всего хозяйства", - приводит пресс-служба слова руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и АПК НАО Альберта Чабдарова.

Новый тепличный комплекс обеспечит жителей свежими овощами по доступным ценам, что напрямую влияет на продовольственную безопасность региона, и создаст новые рабочие места.

Сейчас производственных мощностей тепличного комбината (0,3 га) недостаточно для обеспечения потребности региона в собственной продукции. По примерным подсчетам на одного жителя региона приходится 1,7 кг огурцов и помидоров в год. В 2022 году сбор овощей в тепличном комбинате Ненецкой агропромышленной компании с марта по октябрь составил 74,7 тонн.